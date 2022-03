Da Miss Italia all’Isola dei Famosi: ecco com’è e cosa fa oggi

Ve la ricordate? Ha vinto Miss Italia nel 1993 e negli anni successivi ha partecipato all’Isola dei Famosi, riscontrando un discreto successo. Ecco chi è e cosa fa oggi

Ricordate Arianna David, la modella che ha vinto Miss Italia nel 1993? All’epoca aveva 20 anni ma è riuscita lo stesso a sbaragliare la concorrenza grazie alla sua incredibile bellezza, ricevendo la corona di cristalli. Da allora in poi per lei si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo, tanto da essere diventata presentatrice e attrice.

Nel lontano 1993 la giovane Arianna David sbaragliava la concorrenza nel concorso di bellezza più noto del programma. Oggi la si vede solo saltuariamente in tv ma la cosa che non è cambiata è che è ancora estremamente bella.

Dopo Miss Italia 93 ha condotto “C’era una volta” al fianco di Pippo Baudo, ha recitato nella fiction “Europe Connection”, ha presentato Miss Italia con Fabrizio Frizzi, è stata testimonial di vari brand, insomma era tra le più amate degli anni ’90.

Arianna David, da Miss Italia all’Isola dei Famosi: ecco cosa fa oggi

Col passare del tempo la popolarità di Arianna è iniziata a scemare sua popolarità ha cominciato a scemare, tanto da essere tornata in tv solo con l’Isola dei Famosi, a cui ha partecipato per due volte.

Recentemente, Arianna è tornata in Tv. Per l’esattezza a Storie Italiane dove ha parlato del problema che a lungo l’ha travolta: l’anoressia. Arianna David, infatti da anni lotta contro questa patologia e ha spiegato di non esserne ancora uscita del tutto.

La donna, ormai mamma, ha raccontato la sua esperienza: “Per quanto riguarda il mondo della moda mi sembra una cosa più anni ’90, sui social non vedo questa magrezza. Trovo finzione sui social, con Photoshop si creano stereotipi irraggiungibili. La foto che vediamo su Instagram non è la faccia della persona nella realtà. Queste ragazze vanno alla ricerca della continua perfezione, e dovremmo insegnare a questi ragazzi a perfezionare l’intelligenza e l’intelletto, non si va avanti con il corpo”.

Arianna ha raccontato di aver sofferto di anoressia dai 21 anni ai 24 anni. “Io ho sofferto di anoressia dai 21 anni fino ai 24, poi ci sono ricaduta, e poi ci sono ricaduta, Adesso sto bene ma gli strascichi me li porto dietro. Dipende dal mio stato d’animo. Quest’anno ho lavorato tantissimo e mi son trovata gratificata, poi di punto in bianco son cambiate le cose e allora cadi giù. Dove riversi le cose? Nel cibo. Io ho la grandissima fortuna di avere un viso che regge, perché quando io posto una foto in canotta arrivano valanghe di offese. Mi dicono le peggio cose e che sono malate: ma mettiamo che io fossi malate come ti permetti? L’anoressia mi fa soffrire, certo. Io su di me posso fare quello che voglio e riverso quello che vorrei fare sulle persone che mi danno batoste. Io sono guarita solo al 50 per cento di testa sicuramente, dopo quanti anni? Ne avevo 21 quando ho iniziato, ora ne ho 48, sono una trentina d’anni”.