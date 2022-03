Francesca Chillemi è uno dei personaggi televisivi più amati in assoluto. Ma vi ricordate com’era all’inizio della carriera? Ecco com’era Francesca Chillemi ai tempi di Miss Italia.

Ultimamente abbiamo visto Francesca nella serie Leonardo, uscita nel 2021, in cui interpretava la bella Margherita. Sempre nel 2021 ha recitato nei film Reefa, Una relazione e Anima bella e ha preso parte alla trasmissione televisivo Penso che un sogno così.

Nel 2022 l’abbiamo inoltre vista nella serie Viola come il mare, tratta dal romanzo Conosci l’estate? nel ruolo della giornalista Viola Vitale. Nella serie è stata affiancata dal Can Yaman.

Ma com’era Francesca Chillemi ai tempi di Miss Italia?

Originaria di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, nel 2003 (a soli 18 anni) Francesca è stata eletta Miss Italia (venendo incoronata dalla splendida attrice Claudia Cardinale).

Dopo la vittoria Francesca è tornata in Sicilia per terminare gli studi e, nel frattempo, ha cominciato a lavorare come modella. Nel 2014 ha fatto il suo ingresso nel mondo della recitazione, interpretando Costanza in due episodi della quarta stagione della serie cult Un medico in famiglia.

Molto apprezzata per la sua bellezza acqua e sapone e per il suo fisico snello e slanciato (Francesca, infatti, cerca sempre di mantenersi in forma), la sua carriera come personaggio tv è stata un vero successo.

Tra il 2004 e nel 2005 ha partecipato a diversi programmi televisivi tra cui I raccomandati, Italia che vai, Aspettando Miss Italia, Sognando tra le note e Miss Italia: la sfida comincia. L’abbiamo vista inoltre, nel 2007 e nel 2008, nella serie di successo Carabinieri, nella quale ha interpretato il ruolo del carabiniere Laura Flestero. È stata inoltre coprotagonista nella seconda stagione di Gente di mare.

Nel 2008 è stata protagonista dell’episodio La luna di carta nella serie Il commissario Montalbano e ha preso parte anche alla serie Vita da paparazzo. Nello stesso anno è stata omaggiata con il Premio Margutta, La Via Delle Arti come Miglior attrice di fiction. Un premio importante e inaspettato, vista anche la sua breve esperienza sul piccolo schermo.

Il debutto sul grande schermo e il successo nelle serie tv

Il debutto sul grande schermo è avvenuto l’anno seguente, nel 2009, nel film Feisbum – Il film. Ha poi preso parte al film di Checco Zalone Cado dalle nubi, mentre nel 2010 ha interpretato il ruolo di Michela Turrisi nella fortunata serie Squadra antimafia – Palermo oggi.

La sua lunga esperienza con le serie è continuata con Preferisco il Paradiso, serie in cui ha affiancato Gigi Proietti, Notte prima degli esami ’82, nel ruolo di Claudia, Che Dio ci aiuti nel ruolo di Azzurra, La figlia del capitano e Sposami.

Nel 2010 ha preso parte al videoclip di Casting dei Mambassa, diretto da Lucio Pellegrini.

Il 27 ottobre 2013 ha condotto la finale della settantaquattresima edizione di Miss Italia.

Nel 2014 ha preso parte alla miniserie La bella e la bestia, al fianco di Alessandro Preziosi. nel 2026 è entrata nel cast della serie di successo Braccialetti rossi. Nel 2017 è tornata al cinema con il film Natale da chef diretto da Neri Parenti e nel 2019 ha preso parte alla serie L’isola di Pietro, al fianco di Gianni Morandi.