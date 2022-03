Ridere durante l’orgasmo, molti lo fanno ma il motivo non è quello che pensi

Se il tuo partner scoppiasse a ridere durante l’orgasmo probabilmente non ne capiresti il motivo. Ti spieghiamo cosa gli succede.

Non è del tutto inusuale che qualcuno scoppi a ridere durante il coito. La risata in questo contesto non sempre viene accolta bene dal partner, forse perché sembra fuori luogo o fa venire il sospetto che sia offensiva. Ti spieghiamo da dove nasce il bisogno di ridere durante un rapporto sessuale.

L’umorismo fa bene alla vita ed è un alleato della salute. Ridere in alcuni contesti come il letto sembra essere fuori luogo. Per te lo è? Immagina di fare l’amore con il tuo partner e di sentire un rumore imbarazzante che ti fa scoppiare a ridere. Il partner forse non la prenderà bene perché si aspetta che tu sia concentrata su di lui e sul piacere che stai provando in quel momento. Questo accade perché non si comprendono le ragioni alla base della risata durante il coito.

Ridere durante l’orgasmo è un bene o no?

Ridere fa bene alla salute e questo è validato scientificamente e fuori discussione, ma ridere durante un rapporto sessuale fa bene alla coppia?

Un noto proverbio recita: “Ridi di tutto ma non con tutti”. Se è sempre consigliabile trovare un motivo per ridere forse è bene valutare l’occasione e le persone con le quali si decide di ridere. L’umorismo non è un alleato dell’eros, non tutti sono pronti ad accogliere favorevolmente una risata mentre si sta facendo l’amore, anche se qualcosa la scatena sarebbe meglio valutare se sia il caso di reprimere questo impulso dipendentemente da chi abbiamo davanti.

Detto questo vi spieghiamo perchè si ride durante il coito.

Ridere è un atto liberatorio, dentro o fuori dal letto.

Si tratta di una reazione istintiva, un mezzo attraverso il quale il corpo scarica la tensione. Quindi anche se si ride per una sciocchezza in realtà il solo fatto di ridere durante il rapporto aiuta a rilassarci durante questo atto e favorisce il raggiungimento del piacere perchè aiuta a rimuovere eventuali blocchi, a desacralizzare il sesso e ridurre la rigidità fisica. Durante la risata il corpo rilascia endorfine, i cui effetti sono calmanti e favoriscono il buon umore. Questa è la ragione per le quali in realtà alcune persone ridono al momento dell’orgasmo.

Alcuni partner potrebbero non trovare una risata da coito sconcertante e questo può creare complicità, è segno che la coppia gode di ottima comprensione.

Nel caso in cui il partner la trovi fastidiosa cerchiamo di evitare. A volte la risata durante il rapporto intimo è imbarazzante e il fatto di non riuscire a spiegare perché ridiamo fa aumentare il disagio e di conseguenza si innesca anche una risatina isterica che si allunga all’infinito.

Una situazione come quella appena descritta potrebbe non apparire molto sexy ed erotico ed è comprensibile. Vi abbiamo consigliato di evitare di ridere in quel contesto se pensate che conoscendo il partner possa essere giudicata male, perchè darle una spiegazione in quel delicato momento non è facile.

Se vi scappa da ridere anche se sentite che sarebbe meglio evitarlo ma non riuscite a trattenervi allora semplicemente rassicurate il partner sul fatto che non state ridendo di lui, prendevi un attimo e poi tornate ad amarvi. Saprete sicuramente come farvi perdonare.