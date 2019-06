Ridere fa bene alla salute ma sapete perché? Ecco quali sono i reali benefici di una risata sulla salute.

Il sorriso è un riflesso fisico che può esprimere le emozioni di gioia e felicità, soddisfazione e ottimismo. Contagiosa, la risata è un linguaggio innato universale nell’essere umano che offre molti benefici sia fisiologicamente che psicologicamente.

I benifici del sorriso sulla salute

Ecco perchè dovresti ridere se vuoi essere in salute:

Ridere riduce lo stress

Quando ridiamo, la respirazione viene regolata, il diaframma sollecitato, quindi le tensioni facilmente evacuate. La risata stimola la circolazione sanguigna, consente una buona ossigenazione del sangue e rilassa i muscoli. Stimola anche la produzione di endorfine, “ormoni della felicità” che riducono la secrezione di adrenalina e cortisolo (ormoni dello stress), leniscono il corpo e forniscono una sensazione di benessere, aiutando a combattere lo stress.

La risata combatte l’insonnia

Il sonno dipende dalla serotonina, un neurotrasmettitore che controlla il sonno, mentre il sistema di eccitazione dipende dalla dopamina e norepinefrina. Dopo una serata di risate, il sistema di eccitazione viene fortemente stimolato e dovrà “riprendersi”, lasciando spazio al riposo e ad una sana dormita.

Inoltre la risata allontana le ansie, le preoccupazioni e gli oscuri pensieri promuovendo un senso di gioia e benessere. Ed ancora, i muscoli sono rilassati, promuovendo un sonno ristoratore. Ai fini di una vita sociale equilibrata, il sorriso può aiutare a superare la timidezza e farci sentire meglio con noi stessi. La risata consente alle persone che non hanno fiducia in se stesse di diventare più socievoli, di fare nuove amicizie e di affermare la propria personalità. La risata promuove l’apertura verso gli altri, rafforza i legami di amicizia e aiuta ad abbattere le barriere. Per un sorriso luminoso, è consigliabile lavarsi i denti dopo ogni pasto, tre volte al giorno oppure avvalersi di questa astuzia con ingredienti naturali.

Il sorriso rende il sistema immunitario più forte

La risata aiuta ad aumentare il livello di anticorpi nelle mucose delle vie respiratorie e del naso, gli anticorpi noti per le loro proprietà protettive contro virus, batteri e altri microrganismi. Questo rafforzamento del sistema immunitario rende più facile resistere alle malattie cardiovascolari, ai tumori e alle emicranie.

D’altra parte, gli scambi respiratori sono maggiori rispetto allo stato normale, il che consente al corpo di ripristinare le sue riserve di ossigeno.

Ridere migliora la digestione

La risata provoca contrazione addominale che aiuta a ridurre la stitichezza e stimola la motilità intestinale. Così il colon, lo stomaco e l’intestino tenue vengono massaggiati e la loro motilità digestiva viene ottimizzata. Dopo una risata, il tratto digestivo si rilassa e anche le fibre lisce. Questo meccanismo può aiutare le persone con stitichezza o ridotta motilità intestinale o persone ansiose che al contrario di quelle stitiche hanno una maggiore motilità intestinale e ripetute contrazioni delle fibre lisce dell’intestino.

La risata regola anche la produzione di succo digestivo, aiutando a digerire ed evacuare i gas e a migliorare la salute.

