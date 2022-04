Perché sogniamo la persona che amiamo? Come interpretare questo sogno

Ti capita di sognare il tuo partner? Questo sogno è molto comune e il suo simbolismo è molto chiaro. Scopri cosa significa.

Sognare il partner e vivere una storia parallela con lui è molto comune. Questo scenario sembra essere molto interessante sotto il profilo simbolico. Scopri quali sono le diverse interpretazioni possibili per questo tema onirico.

Solitamente sognare una persona a noi cara rende il sogno piacevole. Si tende a sognare la persona amata quando si sta vivendo una separazione da lei e questo tipo di sogno potrebbe non essere erotico. Per Freud, il piacere generato da questo sogno è legato al senso di compensazione. Per Jung questo sogno ha una radice narcisistica. Mettiamo a confronto queste due interpretazioni.

Sognare persona amata, significato ed interpretazione del sogno

Per Freud, attraverso l’atto di sognare la persona amata, si esprimono i propri sentimenti e si fa ciò che non si è fatto o non si ha il coraggio di fare nella realtà, facendoci provare sollievo. Questo è il motivo per il quale lo psicologo lo definisce un sogno compensatorio.

Attraverso il sogno riproduciamo la nostra vita reale o la modifichiamo apportando qualcosa che la migliora e la rende più accettabile. E’ anche possibile sfogare la nostra rabbia a frustrazione nel sogno per esempio sognando di compiere un atto violento verso il partner, cosa che non faremmo mai nella realtà.

Per Jung, sognare la persona amata è un riflesso narcisistico. Quando sogniamo l’altro in realtà staremmo sognando noi stessi. Per esempio, se è la donna a sognare l’uomo, l’uomo rappresenterebbe il lato mascolino della donna. Le caratteristiche più evidenti del partner nel sogno esprimono ciò che penseremmo di noi stessi quindi ad esempio più l’altro è bello, più significa che ci si sente belli.

Secondo lo psicologo nel caso di un rapporto eterosessuale l’uomo cercherà una rappresentazione della sua anima sognando la sua compagna e la donna cercherà la rappresentazione della sua anima sognando il suo compagno.

Molte volte il sogno è anche una evidente rappresentazione dell’amore e di come vorremmo che sia. Poniamo il caso che sogniamo che il partner ci capisca al volo. Probabilmente il rapporto manca di comunicazione e comprensione e si utilizza la fase onirica per mutare questo aspetto del rapporto che ci fa soffrire.