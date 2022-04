Acconciatura: la migliore in base al diverso tipo di esercizio fisico

Acconciatura: non sai se quella che stai usando sia la migliore per il tuo esercizio fisico? Scopriamolo insieme.

Quante di noi hanno dovuto stoppare per un momento il proprio esercizio fisico per riaggiustare l’acconciatura?

Per quanto superficiale possa sembrare, la tua acconciatura può influenzare le tue prestazioni di allenamento. Perciò ti riveliamo come trovare il giusto equilibrio tra uno stile che aumenti la fiducia e allo stesso tempo abbia un look da palestra completamente funzionale.

Acconciatura: la più giusta per il tuo esercizio fisico

Qual è la tua attività fisica preferita o quella che fai più spesso? In base alla tua potrai scoprire qual è la migliore acconciatura.

Grazie al nostro aiuto ti guideremo verso l’cconciatura migliore per te e per le tue esigenze. Curiosa di scoprire quella più idonea?

Acconciatura per l’esercizio fisico della corsa

Per questo allenamento, l’ideale è una treccia strettamente tirata indietro. Tira i capelli in una coda di cavallo alta sulla parte superiore della testa e aggiungi altri due o tre elastici lungo la coda di cavallo a circa 3 centimetri di distanza per legare la coda insieme. Questo stile è soprattutto ottimo per le persone che non sanno come fare le trecce e manterrà i capelli fuori dal viso. Puoi anche aggiungere una fascia per tenere a bada il sudore.

Allenamento ad alta intensità (HIIT)

Come ben immaginerai, l’HIIT richiede uno stile ben saldo, che non interrompa il tuo movimento. Se stai andando di fretta e non hai molto tempo da dedicare ai tuoi capelli, puoi spruzzare uno spray protettivo termico e poi procedi con la tradizionale coda di cavallo alta. Finito il tuo allenamento, puoi usare un po’ di shampoo secco nella zona delle radici per assorbire il sudore in eccesso e anche per togliere qualsiasi odore.

Nuoto e Kickboxing

Data la quantità di movimento coinvolto nel nuoto e nella kickboxing, le trecce strette sono l’acconciatura ideale. Puoi farne una o due, a seconda della lunghezza dei tuoi capelli. Prendi una sezione e dividila in tre ciocche: incrocia il lato destro al centro, poi incrocia il lato sinistro al centro, poi aggiungi un po’ di capelli dal lato destro alla ciocca destra e incrocia al centro. Ripeti sul lato sinistro finché la treccia è completa. Il bello di questo look è che quando i tuoi capelli sono asciutti dopo l’allenamento, puoi sciogliere le trecce e avere una bellissima chioma ondulata. Basta aggiungere un po’ di shampoo secco così i tuoi capelli non risulteranno flosci e umidi per il sudore.

Danza cardio

Anche per questa tipologia di esercizio c’è un’acconciatura migliore: crea due code di cavallo basse. Poi prendi ogni coda di cavallo e fai una normale treccia a tre fili o una treccia a coda di pesce, a seconda di quella che riesci meglio a fare. Poi, avvolgi le trecce su se stesse e usa alcune forcine per fissare gli chignon intrecciati in basso sulla nuca.

Yoga

L’ideale per un’attività come lo yoga è il classico chignon: basta raccogliere i capelli in un elastico e posizionarlo sulla parte superiore o posteriore della testa. Fatto ciò usa un po’ di crema per lo styling e attorciglia la coda di cavallo su se stessa per creare uno chignon e fissalo con tre grandi forcine.