Victoria De Angelis splendida in rosa: incantevole con giacca e camicia

Victoria De Angelis bellezza stupefacente in giacca rosa e camicia: un look insolito per la bassista dei Maneskin che lascia senza parole.

La bellezza di Victoria De Angelis è che, non solo indossa tutto ciò che più le piace senza pensare alle mode del momento, ma riesce a sfoggiare con eleganza, disinvolutura e raffinatezza qualsiasi tipo di abito. La bassista dei Maneskin riesce ad indossare abiti di pelle, camice senza reggiseno, pantaloni aderenti, ma anche più larghi ma anche giacche e camice lasciando sempre senza fiato i fan.

Volata a Londra insieme a Damiano David, Thomas Raggi ed Ethan Torchio per i Brit Awards 2022 dove non hanno vinto in nessuna categoria in cui erano candidati come Maneskin, Victoria ha pubblicato sul proprio profilo Instagram due foto in cui sfoggia una giacca rossa e una camicia bianca che esaltano i suoi colori e la sua indiscutibile bellezza.

Il look pink di Victoria De Angelis che piace a tutti

Non solo look total black o total white per Victoria dei Maneskin che, a Londra, ha deciso di osare puntando su una giacca rosa e una camicia bianca che potete vedere nella foto qui in basso.

Un look super coprente per Victoria che ama anche salire sul palco coprendo il seno semplicemente con del nastro adesivo. Sempre bellissima, Victoria non smette di stupire. Nella foto qui in alto, completa il look con gli immancabili anelli e gli occhiali da sole che le coprono i bellissimi occhi azzurri con cui continua ad incantare i fan in tutto il mondo.

La foto di Victoria in giacca e camicia sono piaciute esattamente come quelle in cui indossa un bikini o un outfit particolare creato per un’esibizione dei Maneskin.

Migliaia i like e i commenti da parte dei fan di tutto il mondo per la bassista dei Maneskin. “Il sole bacia i belli”, scrive una ragazza. “Bellissima”, aggiunge un’altra. E ancora: “La nostra regina”, “Mamma mia quanto sei bella”, “Sempre la nostra dea”, “Sei semplicemente stupenda”, “La più bella del mondo”.