Anticipazioni Una Vita: miracolo ad Acacias? Ansia per Lolita

Una Vita anticipazioni. Ad Acacias sta per avverarsi un miracolo? Ecco cosa succederà alla cagionevole Lolita. Scopriamolo insieme

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: ansia per Lolita?

Nelle nuove puntate di Una Vita, ci sarà un crescendo intorno alla vita della giovane Lolita(Rebeca Alemany). La bottegaia, moglie del deputato Antonito, sta attraversando un periodo buio a causa del tradimento di lui e dei suoi problemi di salute.

Se avete seguito le nostre anticipazioni giornaliere su Una Vita, saprete già che Lolita, sotto pressione del marito Antonito Palacios (Alvaro Quintana), si sta sottoponendo a delle cure sperimentali per riuscire a combattere la terribile malattia che l’attanaglia.

Come visto nei recenti episodi in onda su Canale 5, Lolita ha avuto l’ennesimo malore quando ha visto il marito Antonito in procinto di fare l’amore con l’avvenente Natalia Quesada (Astrid Janer). Le anticipazioni dei prossimi episodi segnalano che i medici, nonostante le tante visite, non potranno fare altro che diagnosticare alla donna una malattia del sangue che la porterà a morire entro poche settimane, visto che sarà considerata incurabile.

Se inizialmente la via presa dai Palacios sarà quella di nascondere a Lolita ciò che presumibilmente le starà per accadere, in un secondo momento Lolita si renderà conto di tutto ciò che sta succedendo nella sua breve vita e vorrà prendere delle decisioni importanti sulla sua vita.

Innanzitutto, la giovane bottegaia ed ex domestica perdonerà il marito per il tradimento e secondariamente per l’amore del piccolo Moncho deciderà di dare il benestare alla relazione del deputato con la messicana Natalia.

Ma come anticipatovi prima, la fine non è poi così vicina! Infatti Antonito non si darà pace e non accetterà i pareri dei medici. Di contro, il giovane deputato punterà all’aiuto di due specialisti per sapere se ci sia una sola speranza di curare Lolita. Il primo medico si esprimerà negativamente riguardo alla faccenda, mentre il secondo luminare parlerà invece al Palacios di una terapia sperimentale, fino a quel momento testata efficacemente sugli animali e che potrebbe salvarla.

Ovviamente, Antonito vorrà subito procedere con la cura, ma per farlo avrà bisogno del consenso di Lolita, che dal canto suo sembrerà avere accettato l’idea di dover morire da un momento all’altro, soprattutto perché i malesseri si faranno sempre più intensi. Ma dall’altro lato Lolita si convincerà a prendere parte alle cure sperimentali e darà il suo consenso al medico.

Il medico, un premio Nobel per la medicina farà a Lolita una serie di iniezioni, che almeno in principio non daranno gli effetti desiderati: un giorno la donna si lamenterà così tanto che il preoccupatissimo Ramon, così come Antonito, temerà che stia per esalare il suo ultimo respiro.

L’impressione sarà però totalmente sbagliata, dato che Lolita riaprirà gli occhi ed interagirà con tutti i presenti, motivo che spingerà Antonito a chiamare immediatamente il medico.

Quest’ultimo, al termine di un’accurata visita, dirà dunque col sorriso ai Palacios che l’ammalata si sta finalmente riprendendo, esattamente come tutti quelli che si sono sottoposti alla terapia. Insomma, Lolita darà i primi segnali di miglioramento, ma la ripresa definitiva sarà ancora abbastanza lunga…