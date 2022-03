Victoria De Angelis da sballo: stende tutti con look total black

Victoria De Angelis stende tutti con un look total black: stesa a letto con pantalone e reggiseno nero è una bellezza mozzafiato.

Un contrasto di colori nell’ultima foto pubblicata su Instagram da Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin ha fatto un ultimo regalo ai fan pubblicando una foto in cui sfoggia, ancora una volta, il suo indiscutibile fascino. Serena e felice dell’avventura vissuta a Los Angeles con i Maneskin con cui farà un tour mondiale, Victoria si è lasciata immortalare in una foto da sballo.

Victoria mette in risalto i suoi occhi azzurri nella foto che vedete qui in alto, ma non solo. Sfoggiando un look total black in una posa mozzafiato, la bassista dei Maneskin lascia ancora tutti senza fiato.

Victoria De Angelis stupisce ancora: il look tutto da copiare

Su una pelle candida, Victoria De Angelis che sfoggia anche capelli biondi e occhi azzurri, indossa pantaloni neri e un reggiseno dello stesso colore. Con l’addome scoperto, la bassista dei Maneskin fa impazzire tutti con una posa da diva. Stesa su un letto, sfoggia la sua bellezza mozzafiato incantando i fan che rispondono con like e commenti.

Tra i tanti commenti spunta quello di Benedetta Porcaroli che scrive “A bionda”. Tanti, poi, i commenti dei fan: “Il nero è il tuo colore”, scrive una ragazza che dimostra di apprezzare il contrasto tra il biondo dei capelli e l’azzurro degli occhi di Victoria e l’outifit nero. “La mia regina”, “Pazza di te”, “Sei una dea”, scrivono altri.

Le settimane trascorse a Los Angeles hanno permesso a Victoria non solo di dedicarsi alla musica insieme a Damiano David che ha spesso fotografato condividendo poi le foto sul proprio profilo Instagram, Ethan Torchio e Thomas Raggi, ma anche di rilassarsi godendosi giornate al mare e serate in compagnia di amici americani.

Il soggiorno negli Stati Uniti, tuttavia, dei Maneskin sta volgendo al termine. Damiano David che nasconde un significato dietro i suoi tatuaggi, pubblicando, a sua volta, alcune foto scattate a Los Angeles, ha annunciato indirettamente l’imminente ritorno in Italia. “Gli ultimi giorni sono stati divertenti”, ha scritto il frontman dei Maneskin che torneranno sul palco il 9 luglio con il grande concerto dal Circo Massimo di Roma per poi dare il via, nel 2023, al tour mondiale che li porterà in giro per tutto il mondo toccando non solo vari Paesi d’Europa, ma anche negli Stati Uniti dove hanno già partecipato ad alcune, importanti trasmissioni.