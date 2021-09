Damiano David, il significato nascosto del tatuaggio che fa impazzire tutti

Damiano David dei Maneskin ha stregato i fan con il suo tatuaggio, ma ne conosci il reale significato? Nasconde un importante messaggio.

Damiano David è senza dubbio il personaggio del momento. Il leader di Maneskin ha catturato il mondo intero non solo grazie alla sua bellissima voce e alle canzoni travolgenti, che hanno scalato le classifiche di ogni paese, ma anche per il suo charme. Il suo aspetto si è rivelato essere senza dubbio un ottimo biglietto da visita, diventando il cattivo ragazzo ideale di milioni di adolescenti che sono rimasti folgorati anche dai suoi numerosi tatuaggi.

In particolar modo a colpire i suoi fedeli sostenitori è stata una scritta sulla parte alta del fianco, che il frontman della band nostrana ha mostrato qualche tempo fa sul suo profilo Instagram. “Boys don’t cry“ si è tatuato sulla palle, aggiungendo una X sulla parola don’t ed aggiungendo un do.

Il tatuaggio di Damiano David ha un significato nascosto, che non tutti sono riusciti a cogliere. Tu sei a conoscenza del messaggio che il cantante ha voluto lanciare al mondo intero attraverso questo gesto?

Il significato nascosto dietro il tatuaggio di Damiano David

Damiano David, che di recente purtroppo è stato vittima di un incidente durante un concerto, ha scelto di tatuarsi sulla pelle un celebre brano dei The Cure, Boys don’t cry. La canzone, come facilmente deducibile dal titolo, fa riferimento a quella mascolinità tossica che impone al genere maschile di non mostrare le proprie fragilità poiché nati “maschi” ed in quanto tali devono ostentare una certa freddezza nei confronti del mondo esterno e di chi li circonda.

LEGGI ANCHE –> Maneskin senza Victoria? Thomas, Ethan e Damiano scherzano: lei risponde così!

Per quanto motivo il frontman dei Maneskin ha scelto di tatuarsi il titolo della canzone, aggiungendo una X sulla parola don’t ed aggiungendo un do. Il significato di tale gesto, molto probabilmente, ora vi apparirà più chiaro che mai. In quanto il giovane artista ha voluto rivendicare il diretto del genere maschile a poter mostrare le proprie fragilità senza doversi nascondere.

Il gesto di Damiano ha colpito profondamente i suoi fedeli sostenitori. In quanto ancora una volta è riuscito a dimostrare loro quanto sia grande la sensibilità che si nasconde dentro al suo animo. Ogni suo gesto, perfino quello più privato o personale come può essere per all’appunto un tatuaggio, non è lasciato al caso ma pronto a raccontare la sua verità al mondo intero.

LEGGI ANCHE –> Damiano David lascia i Maneskin? La risposta da Oscar del frontman

Damiano David dei Maneskin ha incantato il mondo intero. Segno che le nuove generazioni sono pronte a rimediare agli sbagli e alle convinzioni errate del passato.