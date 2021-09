Tutte le anticipazioni dei nuovi episodi di Love is in the Air, tutte le trame e quello che succederà dal 6 al 10 settembre 2021. Scopriamolo insieme!

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Tutte le novità su Love is in the air: ecco cosa succederà negli episodi in onda dal 6 al 10 settembre 2021

Quanto vi è mancato Love is in the air? Lo sappiamo noi: tantissimo. Ed ecco perché oggi siamo qui a tornare a parlare delle nuove anticipazioni settimanali della soap turca. Negli episodi in onda da lunedì 6 a venerdì 10 settembre 2021 ci troviamo agli sgoccioli della fine dell’anno. Le puntate si concentreranno dunque su tre importanti tematiche: l’Art Life che assume un ruolo sempre più centrale nella storyline; il compleanno di uno dei personaggi centrali delle nostre trame, Ayfer; e il capodanno che porta con sé la relazione tra Eda e Serkan. Ma vediamo insieme più nel dettaglio come si intrecciano e sviluppano queste tre differenti storyline.

All’Art Life si è in attesa di un’importante gara d’appalto.L’azienda di paesaggistica che collabora con l’Art Life si ritira dalla gara d’appalto. Eda vorrebbe sostituirla con la Harok Construction, la cui solidità però solleva alcune perplessità. Viene quindi contattata una società di revisione che prepara una relazione che dimostra come la Harok abbia avuto in passato problemi con la giustizia. Balca fa in modo che la notizia sparisca dalla relazione. Nel frattempo Melek e Figen scoprono che Balca fa spesso visita a Suzi, per avere da lei consigli utili per conquistare Serkan. Aydan chiede ad Ayfer di collaborare con lei e Chef Alexander a un’iniziativa della sua associazione benefica, ma la zia di Eda rifiuta.

Mentre si è in attesa del risultato di una importante gara d’appalto, Engin è alle prese con le inquietudini di Piril, riguardo a un matrimonio tradizionale con molti invitati e Serkan è alle prese con l’intervista che, promossa da Balca, suscita gelosia in Eda; quest’ultima invita Serkan ad ammettere la sconfitta in merito alla scommessa riguardo le reali intenzioni di Balca nei confronti di Serkan. Eda sostiene che Balca abbia messo gli occhi su Serkan, lui sostiene il contrario. Melek indaga sul misterioso “guru” che ispira le mosse di Balca, impegnata nella “conquista” di Serkan. Si tratta di Suzi, che però – accortasi con Balca dei sospetti di Eda – decide di depistarla millantando che Balca in realtà sia preoccupata per una vecchia storia d’amore che non saprebbe se troncare o meno. Di conseguenza, Eda va da Serkan e ammette di aver perso la scommessa. Così Serkan le dice che andranno a Parigi a cena insieme, così come deciso in caso di sua vittoria.

Nel frattempo procedono i preparativi per il compleanno di Ayfer , Eda ha preparato una meravigliosa sorpresa alla zia: una giornata di pattinaggio sul ghiaccio in compagnia di tutti i loro amici. Eda e Serkan condividono un momento molto romantico e il giovane imprenditore, mentre le racconta del programma per il viaggio a Parigi, torna a confessarle il suo amore. Alla Art Life si avvicina il momento della verità: i dipendenti e il capo attendono l’esito della gara d’appalto, ma la buona notizia che ricevono passa in secondo piano a causa dell’arrivo del misterioso socio, la nonna di Eda . La giovane paesaggista si scaglia subito contro la nonna, quindi Serkan cerca di allontanarla per invitarla a riflettere sulle sue azioni. Eda torna all’attacco e scopre i piani della nonna in una conversazione che deve rimanere segreta. Intanto, chef Alexander vuole incontrare Ayfer ma lei, essendo timida, decide di coinvolgere la fondazione di Aydan.

La nonna di Eda ha stilato una relazione sulla gestione della holding nella quale si mette in discussione l’intero operato di Serkan, sottolineandone l’aspetto spesso autoritario, sfuggente e individualista. Eda va su tutte le furie e decide di affrontare sua nonna faccia a faccia. Ma Semiha ha le idee chiare, Eda non può lavorare alle dipendenze dei Bolat e la spinge ad accettare le sue quote e diventare proprietaria dell’azienda. Minaccia poi di distruggere la reputazione e la carriera di Serkan se dovesse scoprire che i due si sono rimessi insieme. Ma non è tutto: quando Eda torna a casa, scopre che la nonna si è trasferita da lei e Ayfer. Furibonda, decide di passare la notte fuori e resta da Serkan. La serata procede bene, finché i due non vengono disturbati dalla telefonata di Balca che invita Serkan a passare a casa sua.