Chi è Enrico Sisty, il concorrente di Bake Off Italia 2021: età, altezza, carriera, vita privata e un futuro tutto rosa.

Enrico Sisty è un concorrente di Bake Off Italia 2021. Il talent show più dolce della televisione italiana, condotto anche quest’anno da Benedetta Parodi, torna con venti, nuovi concorrenti con la passione per la pasticceria, pronti a mostrare le proprie abilità.

Tra gli aspiranti pasticceri c’è anche Enrico Sisty che, su Instagram, pubblica le foto delle sue creazioni con cui è pronto a conquistare anche il palato dei giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Ma chi è Enrico Sisty? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Enrico Sisty, chi è il concorrente di Bake Off Italia 2021

Nome: Enrico Sisty

Enrico Sisty Luogo di nascita: Paderno Dugnano

Professione: operaio metalmeccanico

Data di nascita: /

/ Età: 3 8 anni

3 Segno zodiacale: /

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: diversi sparsi su alcune zone del corpo

diversi sparsi su alcune zone del corpo Profilo Instagram Ufficiale: enrico.bakeoff9

Enrico Sisty ha 38 anni ed è di Paderno Dugnano (MI). Ha una grande passione per i dolci che alimenta durante i momenti liberi. Fa il fabbro e lavora come operaio metalmeccanico. Oltre alla passione per i dolci, è anche appassionato di fitness. Sogna di poter cambiare la propria vita e Bake Off Italia 2021 potrebbe dargli la possibilità di mettere in atto un grande cambiamento.

Enrico è felicemente fidanzato e diventerà presto papà come annuncia lui stesso su Instagram. Tra le tante foto dei dolci che prepara, Enrico ha condiviso una foto con la sua compagna a cui ha dedicato delle dolci parole.

“Non è una torta! Sarà la mia futura moglie e la madre di nostra figlia.. Una dolcezza infinita”, ha scritto il concorrente di Bake Off Italia 2021, pronto a realizzare anche il suo sogno dolciario.