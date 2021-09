Mara Venier: tête-a-tête con uno degli uomini della sua vita

Mara Venier prima di Domenica In ha avuto un tête-a-tête con uno degli uomini più importanti della sua vita. Ecco chi è lui.

Mara Venier è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di Domenica In. Quest’anno per la zia più amata d’Italia dovrebbe essere l’ultima edizione che la vedrebbe al timone del programma. Già lo scorso anno, Mara aveva annunciato le sue intenzioni di voler abbandonare il progetto, ma all’ultimo minuto il direttore di rete, visto gli ascolti record collezionati durante la messa in onda, è riuscita a convincerla a restare per un altro anno. Dopo di che sarà davvero difficile trovare qualcuno che la sostituisca e che sappia entrare nel cuore di milioni di italiani come ha fatto lei.

Prima di questo momento, però, e prima ancora di iniziare quest’ultima avventura su Rai 1, la Venier ha deciso di dedicarsi ad un dolcissimo tête-a-tête con uno degli uomini più importanti della sua vita.

Domenica In: Mara Venier prima del ritorno in tv pensa solo a Lui

La conduttrice di Domenica In, prima dell’inizio di questa nuova stagione televisiva, si gode ancora qualche momento di relax, visto che per lei è stato un anno particolarmente duro. Come infatti risaputo, Mara ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni e con un intervento ai denti finito malissimo.

Per questo motivo ha bisogno di trascorrere dei momenti di relax e spensieratezza, dedicando di dedicare il suo tempo libero ad uno degli uomini più importanti della sua vita. Il tutto è stato immortalato sul suo profilo Instagram e lo scatto ha mandato in tilt gli utenti della rete ed anche numerosi colleghi della conduttrice appartenenti al mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE –> Giulia De Lellis incinta? | Ritorno di fiamma a Uomini e Donne | Triste annuncio di Mara Venier

“Oggi un ‘tête-a-tête’ tra nonna e nipote“ ha scritto Mara Venier su Instagram, pubblicando uno scatto che la immortala al fianco di Giulio Longari, suo nipote. Il ragazzo è nato dall’unione tra Elisabetta Ferracini e Carlo Longari, che ora sembrerebbe essersi impegnato con una famosa conduttrice tv.

Lo scatto in questione, che trovate in fondo a questo articolo, ha scaldato il cuore di migliaia di utenti della rete, ma anche numerosi personaggi tv. Uno tra tutti Antonella Clerici, che non ha potuto fare a meno di mostrare quanto fosse colpita dalla tenerezza e dolcezza che è riuscita a trasmettere la foto che immortala nonna e nipote.

LEGGI ANCHE –> Simona Ventura, gaffe con Luca Argentero: la reazione di Mara Venier spiazza

Mara Venier prima di Domenica In ha deciso di dedicarsi alle persone più importanti della sua vita per poi buttarsi a capofitto di una nuova e intensa stagione televisiva.