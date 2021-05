Le figlie di Benedetta Parodi ormai sono due bellissime adolescenti che assomigliano tantissimo alla loro mamma: ecco cosa sappiamo di loro.

Nate dall’unione tra Benedetta Parodi e Fabio Caressa, le due figlie della giornalista e conduttrice televisiva si chiamano Matilde ed Eleonora.

Delle loro figlie Benedetta e Fabio hanno sempre detto gran bene: sembra che le due ragazze siano serie, affidabili e studiose e che i genitori ripongano grande fiducia in loro anche se, ovviamente, di tanto in tanto si preoccupano come farebbe il genitore di qualsiasi figlio adolescente.

Chi è Matilde Caressa?

Matilde Canessa è nata nel 2002, quindi oggi ha 19 anni. È una ragazza atletica e piena di talento che ha preso i colori della mamma.

Come la madre sembra avere energia da vendere e soprattutto grande capacità di stare davanti alla telecamera.

Oltre a essere bellissima, infatti, Matilde è molto spigliata e dotata di grande talento. La figlia maggiore di Fabio Canessa e di Benedetta Parodi, infatti, suona il piano e la chitarra, inoltre ha una bellissima voce.

In passato è stata complice de Le Iene per uno scherzo alla madre Benedetta e, da allora, i suoi follower su Instagram sono aumentati in maniera significativa.

Nonostante questo, Matilde continua a proporre contenuti normalissimi e video in cui suona e canta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Caressa (@maticaressa)

Decisa a migliorare costantemente nell’esecuzione di brani alla chitarra e al pianoforte, Matilde ha spiegato che i suoi buoni propositi per il 2021 consistono nel postare cover di qualità sempre migliore e si sta esercitando molto per farlo.

Chi è Eleonora Caressa, la seconda delle figlie di Benedetta Parodi?

La secondogenita della famiglia Caressa si chiama invece Eleonora, e non potrebbe essere più diversa dalla sorella maggiore.

Eleonora è nata nel 2004, quindi appena due anni dopo Matilde. I suoi colori sono molto più chiari di quelli della sorella e i suoi bellissimi capelli biondi le danno un’aria quasi rinascimentale.

Molto meno interessata all’utilizzo dei social di quanto lo sia Matilde, Eleonora posta principalmente fotografie con le amiche e scene di vita quotidiana, come il recente pranzo per la festa della mamma che ha visto la famiglia di Fabio Canessa e Benedetta Parodi riunita a festeggiare nell’Armani Hotel di Milano.

Eleonora per l’occasione ha messo da parte il look acqua e sapone e ha indossato con grande eleganza un filo di trucco: l’eyeliner sulle palpebre e un perfetto rossetto rosso che si sposa a perfezione con il suo incarnato.

Leggi anche => I 5 trucchi infallibili per mettere l’eyeliner a perfezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@eleonoracaressa)

Le due ragazze hanno anche un fratello minore di nome Diego, nato nel 2009 e apparentemente uno sportivo provetto proprio come papà Fabio, dal quale ha ereditato la passione per il calcio e per il tennis.

I fratelli Caressa sono cresciuti liberi e senza regole troppo restrittive, come ha spiegato in un’intervista la stessa Benedetta, la quale ha spiegato di non sopportare affatto le madri troppo severe e troppo rigorose nella scansione degli orari dei propri figli.

I suoi ragazzi hanno libero accesso a videogiochi e televisione, sono comunque ragazzi atletici e molto attivi, ha raccontato fieramente la Parodi.