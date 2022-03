Tutti gli errori da evitare quando indossi la minigonna e vuoi essere al top!

By

Se ami la minigonna, dovresti sapere che ci sono degli errori molto comuni che andrebbero evitati sempre. Ecco qual sono.

La minigonna è il must della primavera 2022. L’abbiamo vista sfilare su tutte le passerelle di tutto il mondo (accanto ai mini tailleur) e, adesso che l’estate è alle porte, desideriamo indossarla più che mai.

La minigonna ha dovuto lottare per affermare la sua esistenza. Solo verso l’inizio degli anni ’60, dopo anni di tentennamenti, di battaglie per la lunghezza, di polemiche, il mondo riconobbe la sua esistenza.

Il tutto grazie a Mary Quant, la stilista britannica che nel 1963 iniziò a proporre gonne sempre più corte, in modo di una comodità e di una libertà di movimenti che abiti e gonne lunghe non potevano concedere alle donne.

Da quel momento questo capo ha fatto irruzione nel mondo della moda mondiale definitivamente. Nessuno all’epoca poteva di certo sapere che sarebbe stato destinato a restarci.

Quest’anno, a proposito di corsi e ricorsi storici nella moda, la minigonna è tornata a splendere sulle passerelle di tutto il mondo, così come ha fatto anche in passato. Ma proprio perchè è un capo così diffuso, dobbiamo stare attentissime a sbagliare quando la indossiamo.

Quali sono gli errori più comuni che però dovremmo evitare quando indossiamo una minigonna? Eccoli di seguito.

Gli errori da evitare quando si indossa una minigonna

Gli errori da evitare quando si indossa una minigonna sono tanti e molto diversi tra loro. Possiamo sbagliare tessuto, forma, colore.

Possiamo abbinarlo ad indumenti sbagliati, oppure proporre a chi ci guarda un mix eccessivo di colori e fantasie, che diventano quasi un “pugno nell’occhio”. Insomma, sbagliare è umano, ma con la minigonna andrebbe evitato.

Mettere la maglia dentro ma non farlo bene

Hai mai visto una donna indossare una minigonna con la maglia dentro messa male (non stesa bene per intenderci)?

Ecco se ti è capitato almeno una volta – ma anche se quella donna eri tu – ti sarai accorta di quanto era antiestetico. Evitiamo rigonfiamenti, soprattutto quando la gonna è anche stretta.

Come fare? Se la nostra maglia non è stirata benissimo, oppure è semplicemente larga di suo, o evitiamo di metterla dentro, o possiamo infilarla dentro le calze (se le indossiamo), oppure anche gli slip, così dovrebbe restare ben stesa e non spostarsi neanche quando ci muoviamo.

Scegliere la forma non adatta al corpo

La minigonna è bella, è sexy, è femminile. Può farci sentire irresistibili, ma solo se la indossiamo nel modo giusto.

La minigonna molto aderente, ad esempio, sta benissimo a chi ha il fisico a clessidra. Chi, invece, ha il fisico a pera dovrebbe evitarla, oppure cercare di creare proporzione indossando un maglione largo da sopra. Chi, invece, ha un fisico a mela, dovrebbe evitarla in ogni caso, in favore di una mini svasata ad esempio.

Chi ha i fianchi larghi oppure le famosissime coulotte de chevalle, potrebbe optare per un modello più morbido, oppure anche per una gonna a ruota.

Abbinare capi sbagliati

La minigonna non sta bene su tutto, diciamoci la verità. Un esempio? Le maglie troppo lunghe e larghe da sopra, i cosiddetti maglioni oversize per intenderci.

Se la maglia è troppo lunga, ecco un trucchetto: fai un nodo sull’orlo, così da accorciarla. Altrimenti opta direttamente per un’altra forma di maglia oppure t – shirt.

Indossare le calze color carne

Le calze color carne sono considerate da tantissime donne l’antimoda. Certo, a volte sono comode, perchè con alcuni colori le calze nere (anche quelle velate), oppure a fantasia, oppure ancora colorate, proprio non stanno bene.

Ma se puoi evitare, evita di indossarle sempre, ma con la minigonna ancora di più. Sì, perchè se indossando una longuette, puoi giocare con degli stivali alti per coprire la pelle, oppure quantomeno la maggior parte di questa, con una minigonna questo è impossibile per definizione.

La mini è, appunto, mini, è corta, è fatta per scoprire le gambe, lasciarle vedere, ma non coperte da calze color carne. Cerca – tranne casi estremi – di indossarla con un altro tipo di calze, altrimenti aspetta giornate più calde ed indossala senza.

Indossare una minigonna aderente che fa intravedere l’intimo

Qui ci ricolleghiamo al punto precedente: la mini è mini e ci piace perchè è audace, ci fa mettere in mostra le gambe e ci rende libere di sfoggiarle quando ci pare e piace.

Appunto per questo, dal momento che già gran parte del nostro corpo è ben in vista, perchè far intravedere la lingerie? Se la nostra gonna è talmente stretta da farlo “emergere” da dov’è, possiamo utilizzare qualche trucchetto.

Ad esempio, se le calze – rigorosamente non color carne – sono abbastanza coprenti, copriranno verosimilmente anche l’intimo e già potrebbe bastare.

Se, però, la nostra biancheria si vede lo stesso possiamo optare per un body, oppure per cambiarla direttamente e sceglierne una senza cuciture. Meglio essere pratici quando si parla di queste cose.

Se vuoi conoscere anche quali sono gli errori da evitare quando indossi una longuette, te li diciamo comunque noi.