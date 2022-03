Tutti gli errori da evitare con una gonna longuette per essere perfetta

Tra i “mille” tipi di gonne esistenti, la longuette è senza alcun dubbio considerata una delle più adatte ad una signora. A lungo evitata dalle teenager che, naturalmente, prediligono le mini o le super lunghe (in base a pensieri politici, compagnia, corpo) è tornata in auge anche tra le più giovani da quando le star hanno iniziato a metterla con scarpe casual. Vediamo gli errori più comuni.

Per quanto possa piacerci un capo d’abbigliamento dobbiamo sempre e comunque tener presente la nostra forma del corpo ed il nostro mood abituale. Su una donna particolarmente bassa sarà quindi meglio optare per un’altra tipologia di gonna ma, spesso, non si capisce se per seguire la moda o le amiche, si cede creando un outfit che oltre a non valorizzare penalizza.

Gli sbagli non si fermano di certo qui – sarebbe troppo semplice – ecco perché oggi vogliamo raccontarvi i più grandi così da correre ai ripari ed essere sempre impeccabili.

Gli errori più diffusi con una gonna longuette si possono evitare con queste tips

Quando si pensa a questo tipo di gonna solitamente lo si associa ad un paio di décolleté dal tacco sottile, in pelle rossa o color cipria, in vernice nera o scamosciate grigie. Sopra di solito vanno bene sia una maglia coordinata (come nella foto seguente) che una camicia portata in modo casual o un top che lasci un po’ di torace scoperto.

Mai mettere una longuette con i leggnis, vi prego. Non siamo negli Stati Uniti d’America e nemmeno in un video musicale di Avril Lavigne quindi, ripetiamo insieme, indossare collant velati neutri o con la riga anni Trenta sul dietro o, tutt’al più, portare questa gonna a gamba nuda. Al bando qualsiasi altra alternativa!

Il reality delle Kardashian “ha rovinato” la poca classe rimasta in giro ma noi di Che Donna siamo ottimiste quindi la regola è semplice e c’è una soluzione. Solo perché Kim sfoggia longuette con naturalezza e fa il pieno di Like su Instagram non significa stia bene con la longuette. Quando si hanno i fianchi come i suoi si possono valorizzare in altri modi, con più sobrietà e delicatezza.

Sì al binomio longuette – sneakers ma no categorico alle Converse All Star (oltre i diciotto anni) e no alle scarpe prettamente da palestra. Ok essere casual ma il confine con l’essere tamarre a volte può essere più labile di quanto si creda.

Un’altra caduta di stile è quella di portarla con una maglia larga, a sua volta lunga, creando l’indesiderato effetto sacco che farebbe apparire “una ciospa” anche la più pagata tra le modelle di Victoria’s Secret. Meglio prediligere qualcosa di attillato o di over ma corto.

Con una sciarpa è più semplice perché tra poco non le indosseremo quasi più ma, per quanto riguarda le gonne, l’attenzione deve restare alta tutto l’anno.

Silvia Zanchi