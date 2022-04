Beautiful anticipazioni: le scottanti confessioni di Hope e Ridge

Anticipazioni Beautiful delle puntate in onda su Canale 5. Tutto quello che accadrà dal 3 al 9 aprile 2022. Hope e Ridge fanno le loro confessioni…

Beautiful, la soap opera americana che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia torna a sorprenderci con anticipazioni, trame avvicenti e crossover memorabili!

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi di tutto ciò che succederà nei nuovi episodi di Beautiful in onda su Canale 5. Arrivano delle scottanti confessioni di Hope Logan e Ridge Forrester!

Beautiful anticipazioni italiane: tutto quello che succederà dal 3 al 9 aprile 2022

Beautiful, conosciuta in madre patria con il nome di The Bold e the Beautiful è una delle serie TV più longeve della storia televisiva. Secondo le anticipazioni dei prossimi episodi in onda su Canale 5, Zoe e Zende catalizzeranno tutta l’attenzione su di loro e soprattutto quella di Ridge.

Nuova settimana, nuove sorprendenti colpi di scena per i nostri amati (e odiati) personaggi. Nei prossimi episodi che andranno in onda dal 3 al 9 aprile 2022, l’attenzione degli autori si concentrerà sulle vicende che avranno come protagonisti Zoe, Zende, Carter e Paris. Ma la caratterizza principale è che Ridge avrà un ruolo centrale in tutto ciò.

Ridge è un uomo sveglio e ben presto si accorgerà che nel suo ufficio della Forrester Creations sta nascendo un’attrazione silenziosa fra Zende e Zoe. Tutto questo lo renderà nervoso e visibilmente in subbuglio perché ha paura che ciò possa portare a problemi con Carter e al loro imminente matrimonio.

Difatti, se avete letto le nostre anticipazioni, saprete per certo che Zoe è fidanzata con Carter. L’uomo ha chiesto alla giovane Buckingham di sposarlo e lei ha accettato seppur con molta scetticità. Infatti, dopo aver avuto una discussione abbastanza seria con la sorella Paris, Zoe deciderà di recarsi a casa Forrester per sedurre Zende. Ma il giovane non cederà anzi rifiuterà categoricamente ogni tipo di avances.

A questo punto Ridge, intollerante verso la situazione che si è venuta a creare fra Zoe e Zende alle spalle dell’avvocato Carter dà loro un ultimatum. E alla fine il Forrester non decide di mollare la presa e fa a Carter l’amara confessione su ciò che ha visto: Zoe ha flirtato con Zende.

Nello stesso tempo, anche Hope Logan si troverà a fare i conti con un’amara confessione. Dopo la notte di passione fra Steffy e Liam e la presunta paternità messa in dubbio del figlio che la giovane Forrester porta in grembo. Hope si è trovata a dover affrontare il dolore e la delusione per un tradimento che non pensava possibile.

A questo punto, data la situazione la giovane ha dovuto rivelare a mamma Brooke tutta la verità sulla sua situazione matrimoniale, raccontando di come Liam l’abbia tradita e di come tutto questo abbia portato a delle conseguenze pesanti nella sua vita.