Anticipazioni Beautiful: una bugia cambia il destino di Hope

Anticipazioni Beautiful delle puntate in onda su Canale 5. Una bugia cambierà il destino di Hope e il futuro del suo matrimonio…

Beautiful, la soap opera americana che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia torna a sorprenderci con anticipazioni, trame avvicenti e crossover memorabili!

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi di tutto ciò che succederà nei nuovi episodi di Beautiful in onda su Canale 5. I protagonisti di questa vicenda saranno Hope, Liam e Thomas!

Beautiful anticipazioni italiane: Hope e la bugia con cui farà le spese

Beautiful, conosciuta in madre patria con il nome di The Bold e the Beautiful è una delle serie TV più longeve della storia televisiva. Secondo le anticipazioni dei prossimi episodi in onda su Canale 5, qualcuno manipolerà il test di paternità sul bambino che Steffy Forrester porta in grembo. Problemi all’orizzonte per Hope…

Beautiful ci accompagna dal lontano 1987 e in oltre 35 anni di produzione televisiva non ha mai smesso di sorprenderci con grandi colpi di scena. Secondo le ultime novità degli episodi in onda prossimamente su Canale 5, Hope farà i conti con un’amara bugia. Una bugia che cambierà il suo destino e quello del suo matrimonio con Liam Spencer.

Infatti, i prossimi episodi in onda in Italia si concentreranno sulla gravidanza di Steffy Forrester e sul dubbio che la giovane pone sulla paternità del bambino che porta in grembo, Finn o Liam? Hope indubbiamente spera che il bimbo sia di Finn e non di suo marito Liam e preme affinché si sappia la verità, così che possa organizzare la sua vita e decidere il da farsi.

Il dottor Finn ha deciso di stare accanto a Steffy, dopo aver capito che la notte con Liam è stata solo un errore e che è lui l’uomo che vuole nella sua vita. Ovviamente per entrambe le coppie saranno momenti duri e difficili e attenderanno tutti con ansia i risultati del test.

Alla fine la giovane Forrester scoprirà la paternità e leggendo i risultati capirà che il bambino è di Liam. Alla notizia Hope reagirà in maniera estremamente negativa e si chiuderà nel suo dolore e disperazione.

Ma non finisce qui! Infatti in Beautiful nulla è mai come sembra. Thomas, insospettito dal fatto che Vinny abbia alterato i risultati del test, riuscirà ad accedere al suo Pc e, nella cartella di Steffy, troverà ciò che conferma la sua intuizione: Vinny ha scambiato i test di paternità e il bambino di Steffy è figlio di Finn.