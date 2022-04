Uno stile innocente e sensuale con il crochet; tutte come Eleonora Pedron

In molti, troppi, la riassumono con le tre “e” di ex. Si parte con l’ex Miss Italia (fu eletta nel 2002), ex compagna di Max Biaggi (con il quale in dodici anni d’amore ha avuto due figli, Inés e Leon) ed infine ex meteorina del Tg 4.

Eleonora Pedron è però, ovviamente, molto di più ed oggi ci ispiriamo a lei per l’ultimo outfit pubblicato sulla sua pagina Instagram, tutto crochet!

Irresistibile più che mai, felice e spensierata con il suo amore Fabio Troiano con il quale sta da quasi tre anni, è anche piena di tanti nuovi progetti lavorativi. Eleonora Pedron è da copiare sia per il look crochet intramontabile e sensuale due pezzi sia per come sia riuscita a ricominciare con garbo, senza mai dichiarare troppo di sé.

Scopriamo quali capi comprare che ci riportino nella Costa Azzurra di un tempo ma con la qualità attuale come fa la bella Eleonora.

Come farsi notare con il cotone crochet nel 2022. Copiamo Eleonora Pedron!

Inizialmente usato nel 1500 dalle suore per gli arredi delle chiese, il vero boom per l’uncinetto lo si avrà però nel 1900 e per le donne, come sappiamo, sono gli anni della rivoluzione culturale a vedere la pelle poco coperta da questo tessuto iperfemminile.

Mentre per i costumi da bagno è sempre un po’ un dramma visto che l’acqua lo rovina irrimediabilmente dopo pochi bagni, per abiti, shorts, top ed accessori, il crochet è un’ottima idea.

L’abito di Gimaguas (su LuisaviaRoma a 119 euro) è in un arancione anni Settanta, si allaccia al collo ed è composto da diverse lavorazioni sul busto e sulla gonna che si ferma a metà coscia. Da portare in estate o da mettere preventivamente in valigia per un viaggio al caldo.

Su Instagram è un marchio molto pubblicizzato ed il successo è molto probabilmente dovuto anche a questo ma l’abito lungo di Na-Kd è in un beige chiaro, senza maniche, attillato ma al contempo morbido sulla lunghezza. Costa 51,95 euro.

Simpatico e casual, il top crop crochet di Terranova è giallo canarino ed è composto da un piccolo top a 12,99 euro e da una maglia a maniche lunghe coordinata che si abbottona sul davanti (l’ideale è tenerla aperta ed abbinare il tutto ad un paio di jeans blu).

Ci sono modi diversi per essere donna e sono tutti giusti, conta solo restare fedeli a sé stesse. Passare da un abito retrò come quello di Antonella Elia ad un due pezzi crochet è semplice, basta avere l’occasione e l’umore adatti.

Silvia Zanchi