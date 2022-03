Non è un riciclo intelligente, ma un vero dolce di Pasqua

Questo non è un dolce di Pasqua, ma il dolce; strepitoso e buonissimo,il tiramisù con la colomba un piatto da non perdere assolutamente



Quando ci sono le feste di mezzo la domanda è sempre una sola:come ricicliamo i dolci che avanzano?Ma noi ne facciamo un’altra. Perché aspettare che le feste siamo passate per preparare un dolce buonissimo?

Nasce così il tiramisù con colomba, un dolce al cucchiaio che non ha bisogno del fuoco e nemmeno del forno. La crema al mascarpone è semplicissima e golosa, il caffè è arricchito con un po’ di marsala (che in fondo con le uova sta sempre bene) e il risultato finale è spettacolare. E allora passiamo alla ricetta.

Tiramisù con la colomba, anche il ripieno conta

Se vogliamo alleggerire un po’ il risultato finale, invece del cioccolato a scaglie all’interno di questo tiramisù possiamo distribuire delle lamelle di mandorle.

Ingredienti:

550 g colomba

250 g mascarpone

2 uova grandi

120 g zucchero semolato

70 ml caffé espresso

20 ml marsala

30 g cacao amaro in polvere

40 g cioccolato fondente

1 pizzico di sale

Preparazione:

Prendiamo la colomba e tagliamola a fette tenendola da parte intanto che prepariamo il resto degli ingredienti.

Apriamo le uova e dividiamo i tuorli dagli albumi, versando poi i tuorli in una ciotola. Aggiungiamo metà dello zucchero e il mascarpone. Poi cominciamo a sbattere tutto con una frusta per ottenere una crema al mascarpone fluida e omogenea.

In un’altra ciotola usando le fruste elettriche montiamo gli albumi a neve insieme ad un pizzico di sale e al resto dello zucchero. Quando sono pronti incorporiamo gli albumi alla crema a base di tuorli e mascarpone facendo movimenti dal basso verso l’altro per non smontare le uova. In una tazza mescoliamo il caffè con il marsala e teniamo da parte pure questo prima di passare all’assemblaggio del tiramisù.

Prendiamo una teglia da 22-24 cm e sul fondo distribuiamo un po’ di crema al mascarpone. Copriamola con alcune fette di colomba e bagniamola con il caffè insaporito al marsala usando un pennello. Ricopriamo le fette con circa metà della crema al mascarpone rimasta e poi aggiungiamo delle scaglie di cioccolata fondente.

Ripetiamo l’operazione facendo un altro strato ma prima di mettere la cioccolata a scaglie spolverizziamo con il cacao in polvere. Infine copriamo la pirofila con carta alluminio e mettiamo in frigorifero almeno 3-4 ore prima di servire. Ma va benissimo prepararla la sera prima perché anche se rimane in frigo 24 ore va bene uguale.