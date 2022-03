Acne visibile anche con il trucco? Forse stai commettendo questo errori

Acne visibile, le hai provate tutte ma anche con il make up non riesci a disfartene? Magari stai facendo alcuni di questi errori.

Nel nostro mondo ideale, l’acne nemmeno esisterebbe ma purtroppo molte di noi ci hanno dovuto combattere, almeno una volta nella vita.

Ovviamente, se seguiamo un regime di cura della pelle coscienzioso questo ci può ripagare nel prossimo futuro, quando l’acne farà la sua ricomparsa.

Acne visibile, seppelliscila una volta per tutte

Con l’acne, la tua prima azione è probabilmente quella di nasconderla sotto una montagna di correttore, ma purtroppo non è così semplice.

Quindi, vogliamo aiutarti ad applicare il make up nel migliore dei modi, facendoti evitare degli errori che magari tu stessa stai ancora commettendo. In questo modo, qualora si dovesse ripresentare il tanto odiato acne, saprai cosa fare e soprattutto cosa evitare.

Applichi troppo make up

Come già accennato, l’errore più comune che molte donne fanno è quello di annegare la propria acne nel trucco. Tutto ciò produrrà l’effetto contrario. Infatti, non farà altro che attirare l’attenzione verso l’acne. Resisti quindi all’impulso di stratificare troppi prodotti.

Incorretta cura della pelle

Anche che la cura della pelle è di fondamentale importanza quando si tratta di una fastidiosa acne. Dal momento che qualsiasi utilizzo di prodotti di make up può interferire nel processo di guarigione dall’acne, è essenziale applicare una crema idratante al fine di evitare che la pelle si secchi.

Scegli la consistenza sbagliata

La consistenza è la chiave quando si tratta di mettere a tacere un’eruzione acneica. Evita qualunque cosa che sia troppo oleosa perché i depositi di olio probabilmente scivoleranno via e lasceranno l’acne esposta. Per questo motivo opta per prodotto con finitura opaca.

Correzione impropria del colore

La parola chiave nel mondo del make up correttivo non è nascondere, ma correggere il colore. Molte imperfezioni cutanee possono essere coperte attraverso l’uso di diversi colori per creare un’illusione di pelle liscia. Per esempio, è risaputo che il verde copre la pelle rossa e infiammata.

Quindi, ricapitolando, meno è sicuramente meglio quando si tratta di coprire l’acne. Se quest’ultima è particolarmente pronunciata e sollevata dalla pelle, applica una tonalità leggermente più scura del tuo solito tono di pelle sulla zona acneica e una tonalità più chiara sulla zona circostante. In questo modo, creerai l’illusione di piattezza. Procedi con strati leggeri e finisci con una polvere applicata con un pennello, o le dita.

Inoltre, ricorda che la correzione del colore è di fondamentale importanza quando si copre un’irritazione da acne. E’ utile stratificare leggermente con tonico e primer. Applica un pizzico di correttore verde per nascondere il rossore, prima di procedere con il tuo solito correttore. Completa il tutto con una leggera quantità del tuo fondotinta preferito.