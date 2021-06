Crema idratante viso: scopri quella perfetta per ogni tipo di pelle in estate

La crema idratante viso è un prodotto indispensabile per la bellezza della pelle. Ecco come scegliere la più adatta al proprio tipo di pelle in estate.

L’estate la pelle ha sete, e ha sete perché il calore la mette a dura prova. La prima scelta da fare sarà quella di idratarla dall’interno, bevendo la giusta quantità di acqua ogni giorno e mangiando molta frutta e verdura.

Anche l’attività fisica sarà perfetta per ossigenare i tessuti ma un’ efficace crema trattamento sarà sempre indispensabile anche sotto l’azione del caldo sole d’estate.

Crema idratante per il viso: ecco quale preferire per pelli secche, grasse e problematiche

La beauty routine per prendersi cura del nostro viso, non dovrà mai subire grandi cambiamenti durante il cambio di stagione, ma richiederà la scelta di creme idratanti certamente più leggere ed assorbibili ma non meno efficaci di quelle utilizzate durante la stagione invernale.

Crema idrante per pelli normali

Se avete una pelle non particolarmente problematica, potrete scegliere una crema trattamento dalla formulazione semplice e addizionata da sostanze emollienti ed idratanti. Potrà essere anche abbastanza ricca visto che l’epidermide non si presenta particolarmente problematica.

Crema idratante per pelli grasse

Durante l’estate le pelli grasse si ritrovano sempre a produrre più sebo e ad apparire lucide e dunque la scelta della crema idratante dovrà ricadere su prodotti dalla formulazione fresca ed idratante come una crema in gel o direttamente un siero idratante che regalerà alla pelle un ‘plus’ di idratazione combattendo allo stesso tempo l’azione del tempo e dei radicali liberi.

Crema idratante per pelli problematiche

Per le pelli problematiche per esempio colpite da acne o dermatiti, si potranno scegliere prodotti a base di gel di aloe o anche a base di sostanze lenitive come per esempio la calendula.

Crema idratante viso: quando e come applicarla in modo corretto

Che sia una crema ricca e corposa o un’emulsione delicata e fresca, la crema idratante viso andrà applicata nel momento e nel modo corretto per essere assorbita dall’epidermide. Questo prodotto fondamentale per mantenere una pelle giovane andrà applicato subito dopo aver struccato, deterso e tonificato la pelle in modo mirato e completo e andrà massaggiata sul viso, evitando il contorno occhi, con movimenti ampi e delicati, praticando un vero e proprio massaggio rinvigorente.

Ecco un piccolo ed esaustivo video tutorial dove imparare ad applicare qualsiasi crema per il viso in modo perfetto!

Che aspettate, correte ad acquistare la crema idratante viso più adatta al vostro tipo di pelle e applicatela ogni giorno, i risultati non tarderanno a farsi notare!