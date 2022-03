É stata un’amica di Emma e Stefano De Martino ad Amici: ecco com’è oggi

É stata non solo un’amica di Emma Marrone e Stefano De Martino, ma anche una delle allieve più amate di Amici: ecco com’è oggi.

La nona edizione di Amici è stata una delle più ricche di talenti. Tanti allievi cantanti e ballerini, dopo la partecipazione al talent show di Maria De Filippi, hanno continuato la propria carriera e, ancora oggi, sono tra gli artisti più amati dal pubblico italiano. Amici 9, inoltre, è stata anche l’edizione delle coppie. Furono tre, infatti, le coppie che si formarono e che fecero sognare i fan del talent show.

La coppia più famosa e che, ancora oggi, è ricordata con tantissimo affetto dai fan è quella di Emma Marrone e Stefano De Martino che restarono insieme anche dopo il talent show fino a quando nella vita di Stefano non piombò Belen Rodriguez. La seconda coppia è quella formata da Pierdavide Carone e Grazia Striano che si lasciarono anche loro dopo il talent e, infine, c’è una terza coppia formata da un cantautore e una ballerina.

Da Amici alla danza internazionale: ecco cosa fa oggi l’ex amica di Emma Marrone e Stefano De Martino

La terza coppia che fece sognare il pubblico della nona edizione di Amici era quella formata da Enrico Nigiotti che oggi è uno dei cantautori più apprezzati e che torna spesso nel talent show dove ha mosso i primi passi come ospite e una delle ballerine più amate dal pubblico italiano che, ancora oggi, è molto amica sia di Emma che di Stefano.

Lei, naturalmente, è proprio Elena D’Amario che, dopo aver conquistato il pubblico di Amici come allieva, continua a farlo come professionista. Dopo un lungo periodo trascorso negli Stati Uniti, Elena è tornata definitivamente in Italia e, ogni anno, non solo mostra le varie coreografie agli allievi del talent show che sperano di poter seguire le sue orme, ma svela loro piccoli segreti e insegnamenti per trovare un posto al sole nel mondo della danza.

Sempre bellissima, nel corso degli anni, Elena si è trasformata ed oggi sfoggia un fisico mozzafiato frutto di anni e anni di duri ed intensi allenamenti. Elena continua, così, ad essere molto seguita sui social dove pubblica foto del suo lavoro o della sua famiglia dedicando parole speciali alla sua nipotina.

Della sua vita privata, invece, non si sa praticamente nulla. Molto riservata, la ballerina non ama molto parlare di sè e, ad oggi, non si sa se sia fidanzata o sia ufficialmente single.