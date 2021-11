Elena D’Amario, dagli esordi ad Amici al successo: una trasformazione formidabile

Elena D’Amario è una delle ballerine professioniste di Amici di Maria De Filippi, ma ricordi com’era durante il suo esordio in tv?

Elena D’Amario è stata scelta da Maria De Filippi come una delle ballerine professioniste del suo storico talent show, Amici. La ballerina, prima di ricoprire il ruolo di ballerina professionista all’interno del programma, n’è stata concorrente ma se credete che abbia debuttato sul piccolo schermo degli italiani in quel contesto, beh vi sbagliate di grosso.

Elena aveva debuttato in tv un anno prima, durante l’unica edizione de Il ballo delle debuttanti, il programma condotto da Rita Dalla Chiesa nel 2008, ma il successo vero e proprio è scoppiato durante la sua partecipazione al talent show di canale 5, dove ha mosso i primi passi nella danza a livello televisivo.

Oggi Elena non è soltanto una ballerina affermata, ma è anche considerata una delle più belle donne della tv, ma la ricordate com’era al suo debutto? Un po’ diversa, più giovane, ma ugualmente bellissima.

LEGGI ANCHE: Veronica Peparini, com’era la fidanzata di Andreas Muller prima di Amici

Amici di Maria De Filippi: com’è cambiata Elena D’Amario dagli esordi ad oggi

Elena D’Amario, durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, si è fatta notare non solo per il suo talento, ma anche per la storia d’amore, che fece sognare milioni di telespettatori, con il cantante Enrico Nigiotti. Lui era così preso e innamorato da lei che fece un vero e proprio atto d’amore nei suoi confronti, scegliendo di abbandonare la scuola per farle proseguire il suo percorso al serale.

Nonostante ciò, la storia tra i due non è finita come speravano, ma quando si sono ricontrati negli studi Elios di Roma sono sembrati essere in ottimi rapporti. Dopo quell’esperienza, Elena fu notata dalla Parsons Dance Company. Una compagnia di fama mondiale con cui ha collaborato dal 2010 fino al 2019. Dopo quel lungo periodo, è ritornata in Italia dove ha accettato di essere una delle ballerine professioniste del talent show di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE: E’ stata una delle allieve più amate di Amici: oggi è sposata con l’attore sex symbol

Elena, durante il suo esordio sul piccolo schermo, era molto più piccola di come appare ora. Anche perchè sono passati più di 10 anni, quindi è più che normale che lei sia maturata. Il suo fisico, rispetto all’epoca, è maggiormente scolpito e sembrerebbe che anche le sue labbra abbiano leggermente aumentato il proprio volume.

Elena D’Amario ad Amici era senza dubbio una bellissima ragazza, ma oggi è riuscita a diventare una donna davvero affascinante e talentuosa. Pronta ad incantare il pubblico del piccolo schermo e non con il suo charme e il suo talento.