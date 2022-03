Riconoscete questa bambina? Oggi è una delle ex veline più amate

Abbiamo scovato la foto di una delle ex veline più famose da piccola, una bimba dagli occhi vispi e scuri, riuscite a capire chi è?

Di veline di Striscia la Notizia ce ne sono tante e sono una più bella dell’altra. Ma ci sono alcune di loro che sono rimaste nel cuore degli italiani, perché con la loro bellezza e simpatia sono diventate iconiche. “La bionda e la mora”, è sempre stata la combinazione cult delle due ragazze che ballano il loro celebre stacchetto in compagnia del Gabibbo.

Abbiamo trovato per voi la foto di una delle più amate veline da bimba, riuscite a riconoscerla? Occhietti vispi e scuri, pelle abbronzata e capelli mori (già questi sono dei grandi indizi), la bimba guarda nell’obiettivo stringendo in mano un pupazzetto che lei spiega essere stato “il suo preferito”. Probabilmente chi segue la sua pagina Instagram l’avrà già individuate, pensate ad oggi i suoi follower sono oltre 3 milioni.

Nel suo profilo oggi l’ex velina condivide con i fan tantissima scatti super fashion: si capisce che sia una grande appassionata di moda ma anche di fitness, un po’ di sano sport non manca mai nella sua vita. Un ultimo indizio per voi: la sua vita oggi si è spostata all’estero. Non avete ancora capito di chi si tratta?

L’ex velina mora più amata di tutti i tempi: oggi è diventata così

Come dicevamo, sul bancone di Striscia la notizia hanno ballato tante veline. Ma una delle coppie più iconiche di tutti i tempi era formata da loro, la bionda e la mora rimaste nel cuore degli italiani: Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Proprio lei ricoprirà questo ruolo dal 1999 fino al 2002 in compagnia dell’amica pugliese. In quel periodo rimangono alla storia anche un paio di calendari in cui la Canalis posava in tutta la sua bellezza senza veli.

Ad oggi la vita di Elisabetta è molto cambiata: il 14 Settembre del 2014 ha coronato il suo sogno d’amore sposandosi con il chirurgo di origine italo-americana Brian Perri. Frutto della loro unione, la piccola Skyler Eva, che ha reso mamma la Canalis nel 2015. Attualmente l’ex velina vive a Los Angeles dove ha ormai stabilito tutta la sua residenza, dedicandosi a crescere la piccola e a seguire gli eventi più mondani del jet-set. Se non avete mai visto la sua casa date un’occhiata qui.

Nel gossip della showgirl non mancano però altre love story vip che tutti ricorderanno perché molto discusse: una è quella con Christian Vieri, l’altra quella con l’attore hollywoodiano George Clooney. Sempre in splendida forma, sembra che per Elisabetta il tempo non passi mai (guardate com’era ai tempi di Striscia): continua infatti, ad essere spesso testimonial per vari brand di beauty e abbigliamento. Sui suoi social non mancano scatti dei suoi momenti di relax al mare, ma ogni tanto la Canalis si concede anche un salto nella cara vecchia Italia: in occasione della Milano Fashion Week ha presenziato alla sfilata di Alberta Ferretti.