I capi di Zara della linea “New Trend” sono IN e costano meno di € 50!

I capi di Zara sono tra i più trendy del momento, e sono il MUST-HAVE del momento se consideriamo che costano meno di € 50! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà come acquistare i capi migliori di Zara!

Rimanere al passo con le tendenze non è semplice, soprattutto se esistono moltissime novità e facciamo fatica a capire quale faccia più al caso nostro. Se questa è la tua difficoltà sei sulla guida di stile giusta! Esatto, perché noi di CheDonna oggi ti mostreremo come acquistare in base alle tendenze del momento, rispettando le nostre economie, capi del brand più in voga del momento: Zara! Pronta? Iniziamo!

Navigare online alla ricerca delle tendenze del momento da acquistare non è un gioco da ragazzi, soprattutto se non sai come muoverti in questo mondo del fashion così vasto.

Se abbiamo intenzione di acquistare dei capi di un determinato brand la prima cosa da fare prima di recarsi in negozio è scrutare il sito web!

Prendiamo in esempio il brand Zara. Andando sul menù principale del sito web è possibile leggere più voci, tra cui NEW e DA NON PERDERE. Queste due voci saranno quelle che faranno al caso nostro, perché racchiuderanno tutte le novità del momento.

In più è possibile fare un confronto dei capi e dei prezzi, in modo da capire cosa possiamo acquistare e cosa no.

Noi di CheDonna, ad esempio, abbiamo selezionato 5 articoli di Zara che rientrano nei MUST-HAVE del momento e che costano meno di € 50!

Siete curiose? Vediamoli insieme!

I capi di Zara che costano meno di € 50 sono trendy e da avere necessariamente per l’estate 2022!

Il primo passo verso lo shopping consapevole è quello, come abbiamo detto, di fare una ricerca online prima di acquistare. Il secondo? Comprare per abbinamento! Non è mai saggio acquistare un capo senza avere in mente come abbinarlo. Quindi è sempre meglio creare dei total look nuovi invece che acquistare tanti articoli diversi senza un abbinamento!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 5 capi di Zara da acquistare subito a meno di € 50:

abito sottoveste: non c'è niente di più trendy dell'abito sottoveste. Da indossare in spiaggia come copri costume, o in disco con un paio di sandali alla schiava con il tacco a spillo. In più, l'abito sottoveste è perfetto anche per una fisicità curvy. Da acquistare da Zara a € 29,95. In più, ecco come creare il look curvy che hai sempre desiderato con poche regole di stile!

borsa shopping colorata: la borsa comoda e che si abbina su tutto è difficile da trovare, ma forse noi abbiamo trovato il modello dei nostri sogni. Comoda, grande, capiente e trendy! Da Zara a € 29,95.

giacca cropped e minigonna giallo lime: i completi giacca e pantalone sono la tendenza anche dell'estate 2022. Zara, in più, propone il completo trendy nella colorazione di quest'anno, il giallo lime. Giacca € 45,95 e gonna € 29,95.

sabot giallo: ultimo, ma non per importanza, è il sabot con tacco. Perfetto per ogni occasione, versatile, comodo e trendy. Da acquistare da Zara ad un costo di € 39,95.

Anche per oggi termina qui la guida di stile più IN del momento, quella targata CheDonna, che visto come protagonista i 5 capi da acquistare da Zara più trendy del momento e sotto i € 50!

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornati su tutte le novità in fatto di moda, società e molto altro!