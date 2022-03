Perché è così difficile capire se una donna ha avuto un orgasmo?

Capire se una donna ha avuto un orgasmo non è facile per gli uomini (e ci eravamo rassegnate) ma nemmeno per noi! Perché succede?

La manifestazione dell’orgasmo femminile di solito non è particolarmente eclatante, a meno che ovviamente non sia l’interpretazione di un’attrice professionista. Il problema, per gli uomini, è proprio là.

In realtà il fatto che gli uomini non siano capaci di capire quando la donna ha avuto un orgasmo gioca spesso a nostro favore. Se un rapporto sta andando troppo per le lunghe, ci stiamo annoiando o abbiamo sonno, fingere un orgasmo sarà per sempre la soluzione definitiva.

Il problema più grave in realtà è un altro: contrariamente a quello che si può pensare molte donne non sanno se hanno avuto un orgasmo.

Potrebbe sembrare davvero assurdo, soprattutto se capita a donne adulte e non a ragazze che stanno avendo le loro prime esperienze sessuali.

Si tratta invece di una questione che va assolutamente affrontata.

Uomini, avete ragione: non è facile capire quando le donne hanno l’orgasmo!

A livello biologico un orgasmo si manifesta con delle contrazioni muscolari e involontarie al basso ventre. Queste contrazioni hanno durata e intensità variabile e talvolta possono essere accompagnate da un fenomeno chiamato squirting.

Tale fenomeno, che per gli uomini rappresenta a volte il sogno erotico di una vita, in realtà non influisce minimamente sulla quantità di piacere di una donna.

Considerando che può essere estremamente scomodo (e se capita all’improvviso anche imbarazzante), in realtà per la donna sarebbe meglio non squirtare mai.

Il motivo per cui lo squirting è così amato dagli uomini è che manifesta in maniera chiara e sicura che l’orgasmo è avvenuto e che la donna ha perso il controllo per alcuni secondi.

In realtà è proprio la perdita di controllo a spaventare le donne che, nella maggior parte dei casi, “impediscono” al proprio corpo di avere l’orgasmo. Questo avviene perché a livello psicologico non si sentono pronte a “perdere il controllo” davanti al partner o a un partner che non conoscono abbastanza e di cui non si fidano troppo.

Per questo motivo è perfettamente normale che una donna raggiunga l’orgasmo solo dopo diversi incontri con lo stesso uomo. “Buona la prima” si dice sui set cinematografici, non si dice quasi mai in camera da letto! Per costruire la fiducia e la conoscenza reciproca c’è bisogno di tempo.

Torniamo però alla domanda iniziale: perché anche le donne non capiscono se hanno avuto un orgasmo?

Semplicemente perché in realtà non lo hanno avuto. Anche se il paragone può far ridere, un orgasmo è come uno starnuto. È involontario, non lo puoi controllare e ti fa contrarre tutta!

Questo significa che quando avrai un vero orgasmo te ne accorgerai e non ci sarà alcun dubbio in proposito.

Il consiglio migliore che si può dare a una persona che pensa di non aver mai raggiunto un orgasmo in vita propria è di cominciare a esplorare il proprio corpo in maniera autonoma e senza vergogna.

Anche se tutte le donne hanno un clitoride (da dove si generano tutti i tipi di orgasmo) ognuna funziona a modo proprio e abbiamo il dovere di comprendere come funziona il nostro piacere prima di pretendere che un uomo ce lo faccia sperimentare.

E quando finalmente sarai sicura di aver avuto un orgasmo e di come hai fatto a raggiungerlo? Beh, a questo punto non dovrai fare altro che “spiegargli come si fa”.

Sì, gli uomini hanno bisogno del libretto di istruzioni, e no, non tutti sono hanno un talento naturale (anche se a tutti piacerebbe). Ricordati solo di mantenere sempre un buon tono nella comunicazione di coppia: mortificare il proprio partner non è mai il modo giusto di affrontare un problema.