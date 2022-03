Porti gli occhiali? Ecco i segreti per avere un make up occhi perfetto

Gli occhiali sono indispensabili per chi ha problemi di vista e questo è ovvio, ma sono anche considerati da alcune donne un accessorio glamour. Ma come truccare gli occhi quando si portano gli occhiali? Te lo diciamo noi.

Spoiler: se porti gli occhiali i tuoi occhi cambieranno dimensione. Ebbene sì, sembra assurdo, ma è la pura verità.

Ti diciamo subito che se sei miope, le tue lenti renderanno il tuo sguardo più chiuso, rimpicciolendo gli occhi.

Se, invece, sei astigmatica, ipermetrope, presbite i tuoi gli occhiali tenderanno ad ingrandire i tuoi occhi.

Allo stesso modo, anche la montatura fa molto: quelle più doppie, infatti, hanno il “pregio” di nascondere, quindi puoi permetterti il lusso di non applicare un make up occhi perfetto (tanto neanche si vede benissimo).

Se, al contrario, sono molto sottili e molto chiare, allora fungeranno da lente di ingrandimento esterna: tutti i difetti, anche quelli minimi, saranno enfatizzati, quindi “occhio a come trucchi l’occhio”.

Pochissime persone sanno che le lenti assorbono il 20% del trucco, quindi trovare il giusto make up è fondamentale.

Ma andiamo al sodo: quali sono le regole da applicare per un make up occhi perfetto quando porti gli occhiali? Eccoli di seguito.

Il make up occhi perfetto per chi porta gli occhiali? Eccolo

La prima cosa che devi sapere è che, se porti gli occhiali e vuoi comunque un make up occhi perfetto, dovrai avere tre nuovi amici del cuore: l’eyeliner, la matita per le sopracciglia, il correttore luminoso (anche un pizzico di cipria ti farebbe solo bene).

Detto ciò, scendiamo nel dettaglio. Se porti gli occhiali – che quindi per definizione coprono i tuoi occhi e magari, se la montatura è molto doppia e molto scura, anche parte del volto – come puoi mettere in risalto il tuo sguardo?

Con l’eyeliner: disegna una linea di un nero intenso, molto marcata e così avrai uno sguardo intenso, sensuale, profondo. Questo trucco dà un aspetto tridimensionale allo sguardo, quindi possiamo giocare su questo.

Quindi, addentrandoci ancora di più nel mondo dell’eyeliner, quanto spessa dovrebbe essere la nostra linea esattamente? Dipende ovviamente dalla montatura, ma anche dalla forma del nostro occhio, quindi non possiamo fare un discorso troppo generico.

La regola generale dovrebbe essere questa: più spessa è la montatura, più la riga deve essere doppia. Ma ci sono diverse eccezioni che confermano questa regola.

Un esempio può essere quello dell’occhio piccolo e la montatura spessa: in questo caso, non possiamo calcare troppo con l’eyeliner, altrimenti il rischio è quello di vedere il nostro occhio ulteriormente rimpicciolito.

Quindi per non complicarci la vita, non seguiamo una regola precisa, atteniamoci al nostro sguardo e ai nostri occhiali da vista.

Applicato questo, possiamo passare all’ombretto. Anche qui vige una regola generale (che invece in questo caso non ammette mai eccezioni): no al trucco smokey eyes, sì ai colori naturali (come il color crema, ad esempio). Vanno benissimo anche i colori più accesi, che magari fanno da contrasto ad una montatura scura, oppure al contrario, quasi trasparente.

Ma siccome, come dicevamo, c’è una bella differenza tra le lenti per miopia e quelle per astigmatismo, dobbiamo calcolare anche questi fattori e non solo la montatura dei nostri occhiali per capire qual è il make up occhi adatto a noi.

Nel primo caso, dal momento che i nostri occhi sembreranno più piccoli, dovremo prediligere ombretti luminosi, che quindi possano “aprire” lo sguardo. In questo caso vale la regola del contrasto: se la montatura è colorata, meglio un trucco nude, se invece è di un colore neutro, meglio toni accesi.

A questo punto, possiamo anche applicare una matita chiara nella parte inferiore dell’occhio, che contribuisce ad aprire lo sguardo. Che colori scegliere? Vanno benissimo il bianco, il rosa ed il beige.

Nel caso di lenti più “sottili”, adatte quindi appunto a chi è astigmatico, ipermetrope e presbite, meglio optare per un colore più o meno scuro sulla palpebra fissa ed uno neutro oppure chiaro sulla palpebra mobile.

Scelto l’ombretto, possiamo passare al mascara: sì a ciglia lunghe (possiamo aiutarci anche con l’apposito piegaciglia), ma attenzione a non allungarle fino a toccare gli occhiali, che saranno macchiati e ci impediranno anche di vedere bene.

Partiamo dal presupposto che gli occhiali tendono ad enfatizzare le occhiaie, ecco perchè il nostro migliore amico dovrà essere il correttore. Quindi in realtà ancora prima di truccarci dovremmo stendere un contorno occhi idratante e nutriente, per preparare la zona ad accogliere il trucco e per far sì che si stenda meglio.

In ogni caso, per applicare al meglio il correttore, dobbiamo stenderlo, poi tamponarlo e picchiettarlo per uniformare il colore. Ma quale tonalità scegliere?

Se hai occhiaie abbastanza visibili, prediligi un correttore aranciato che contrasta il loro colore bluastro. Poi sopra stendine un altro leggermente più chiaro rispetto all’incarnato e dal sottotono giallo (che renderà praticamente invisibile l’arancione, che potrebbe risultare antiestetico).

L’ultimo elemento da non trascurare sono le sopracciglia. Chi le ha già folte di natura, parte decisamente avvantaggiata, ma comunque l’apposita matita può essere d’aiuto per perfezionarle ulteriormente.

Molte donne pensano che non siano abbastanza importanti, ma in realtà delle sopracciglia arcuate, definite e ben delineate rendono il nostro sguardo molto sexy. Un trucco per attirare l’attenzione sulle sopracciglia comunque è scurirle leggermente (giusto di mezza tonalità).

Un segreto per conferire alle nostre sopracciglia un aspetto sempre naturale? Pettinarle verso l’altro e riempire con tratti brevi i buchini presenti. C’è poi il tocco finale da applicare: la brow pomade che tiene a bada i peletti più ribelli per tutto il giorno, fungendo insomma da “colla”.

A questo punto il nostro make up occhi sarà perfetto e creato ad hoc per essere abbinato ai nostri occhiali, ma potremmo mai tralasciare il resto del nostro viso? Ovviamente no.

Come truccarci quindi? Se abbiamo la fronte completamente scoperta, libera da frangia, è meglio puntare sulle sopracciglia ed utilizzare solo un gloss idratante, oppure applicare il rossetto ma scegliendo una colorazione nude. In caso contrario meglio puntare tutto solo sulle nostre labbra. Come?

Optando per un colore audace, come il rosso ad esempio, oppure il fucsia e ancora l’aranciato va benissimo.

Se poi hai almeno 50 anni e vuoi sapere come far apparire i tuoi occhi più grandi ed espressivi, ti diciamo anche questo.