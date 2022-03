Isola dei Famosi, il ritorno alle origini convince: batosta per Rosolino

L’Isola dei Famosi è tornata alle origini ed il risultato è stato apprezzato e non poco dai telespettatori. Un po’ meno per l’ex inviato Massimiliano Rosolino.

L’Isola dei Famosi ha appena finito la messa in onda di questa prima settimana e il pubblico ha avuto modo di potersi fare un’idea più accurata su questa nuova edizione che vede per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi indossare i panni di conduttrice.

Quest’anno, rispetto alla precedente edizione, tutto è stato rinnovato a partire dalla formula del gioco che vede i concorrenti partecipare in coppie. Gli opinionisti sono cambiati, via Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini e loro posto sono stati chiamati Nicola Savino e Vladimir Luxuria che insieme funzionano alla grande.

Per quanto riguarda l’inviato, nonostante in un primo momento fosse stato confermato, non c’è traccia di Massimiliano Rosolino. Al suo posto è stato chiamato Alvin che per anni ha ricoperto questo ruolo e l’esperienza la si vede tutta già in questi due primi appuntamenti, ma il pubblico del piccolo schermo chi ha preferito tra i due come inviato? Per rispondere a questa domanda abbiamo lanciato un sondaggio sul migliore inviato dell’Isola dei Famosi.

Sondaggio Isola dei Famosi: chi è il miglior invitato? Il responso

I risultati non si sono fatti attendere e il pubblico della rete, che è rimasto stregato dall’ultimo look di Ilary Blasi, ha eletto in men che non si dica il proprio inviato preferito dell’Isola dei Famosi. Prima di rivelarvi il risultato di questo sondaggio, è bene fare alcune precisazioni a riguardo.

La prima è che tutto questo è stato organizzato soltanto per intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio in merito ai personaggi trattati. Il risultato, come al solito, è stato ottenuto attraverso una media dei voti ricevuti ed in fondo a questo articolo potete trovare le relative percentuali. Il tutto è stato organizzato con la massima trasparenza.

A vincere il sondaggio, ottenendo il maggior numero di preferenze, è stato Alvin. Purtroppo i nostri lettori sembrerebbero non aver apprezzato il lavoro svolto da Massimiliano Rosolino durante la passata edizione e per questo è stato penalizzato. Bisogna però considerare che a differenza di Alvin, per lui quella era la prima volta che si ritrovava a vivere un’esperienza del genere e a ricoprire tale ruolo, mentre il “nuovo volto” del programma.

Alvin è l’inviato preferito dell’Isola dei Famosi o almeno questo è quello che pensano i nostri lettori che hanno deciso di partecipare a questo sondaggio mostrando la loro preferenza.