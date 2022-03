Siamo giunti al termine della seconda puntata de L’Isola dei Famosi, in cui non sono mancati i colpi di scena. Ad attirare l’attenzione del pubblico è però stata la splendida Ilary Blasi, che ha scelto per l’occasione un look pazzesco. Ecco il look super sexy di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi.

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi è stata ricca di eventi interessanti e non sono mancati i soliti litigi in pieno stile ‘reality show’. Al centro dell’attenzione sono finiti, in particolare, l’ex vincitrice del Grande Fratello Floriana e Antonio Zequila, che sembrano proprio non riuscire a trovare un terreno comune. La stella più luminosa della serata è stata comunque Ilary Blasi, che ha incantato tutti con un look decisamente audace (che però può assolutamente permettersi!) Ecco l’abito indossato da Ilary per la serata.

Durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi non sono mancate lacrime e colpi di scena. Ad essere eliminati sono stati Ilona Staller e Marco Melandri, che sono stati trasferiti su Playa Sgamada dove continueranno a gareggiare come concorrenti singoli. Ad arrivare sull’Isola sono stati il rapper Blind, la showgirl ed ex compagna di Carlo Conti Roberta Morise e la modella ed ex concorrente del Grande Fratello Patrizia Bonetti. In nomination sono invece finiti Carmen di Pietro, il figlio Alessandro, Antonio Zequila e Floriana.

A far discutere sul web è il rapporto a metà tra dipendenza e insofferenza tra Carmen di Pietro e il figlio Alessandro, che sembrano essere molto geloso l’uno dell’altro (Carmen in particolare sembra tenere il figlio al guinzaglio in modo da non farlo avvicinare ad altre ragazze) e allo stesso tempo passano tutto il loro tempo a discutere e litigare. Insomma, un rapporto complicato che avremo modo di esplorare meglio nelle prossime puntate.

Il look super sexy di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

A incantare tutti è stata (prevedibilmente) la splendida Ilary Blasi, di cui ultimamente si è molto discusso in seguito a una presunta (e poi fermamente smentita) crisi con il marito Francesco Totti. Decisa a riportare l’attenzione sulle sue abilità di conduttrice, Ilary si è dimostrata una perfetta padrona di casa, gestendo le dirette dall’Isola in modo impeccabile (dopotutto, la conduttrice e showgirl vanta una lunga carriera alle spalle).

Il look scelto per la serata, in particolare, ha attirato l’attenzione di tutto il pubblico (altrettanto apprezzato è stato l’abito scelto per la prima serata dello show). Per la seconda puntata, infatti, Ilary ha optato per un lungo blazer viola firmato Patrizia Pepe. Il blazer è servito a coprire una audace jumpsuit semi-trasparente senza maniche in rete e strass Blazon Purple (del valore di ben 368€). Ai piedi, Ilary ha indossato delle meravigliose décolleté con tacco vertiginoso color lilla appartenenti alla collezione Lesilla. Ilary ha poi completato la mise con un trucco molto marcato e braccialetti d’oro. Un look davvero audace che, però, su di lei si è rivelato perfetto.