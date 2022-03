Lei è una delle modelle e attrici italiane più conosciute e amate al mondo. Ma vi ricordate com’era Monica Bellucci a inizio carriera? Una bellezza stratosferica.

Monica Bellucci è (giustamente) considerata una delle attrici e modelle italiane più belle di sempre. Il suo viso dai lineamenti perfetti e il suo corpo sinuoso e sensuale l’hanno lanciata come dea assoluta della bellezza, ammirata perfino a Hollywood. Ma vi ricordate com’era da giovane? Una bellezza davvero mozzafiato, più volte protagonista delle copertine delle riviste di moda più prestigiose.

Ultimamente abbiamo visto Monica Bellucci nel film La befana vien di notte 2 – le origini, uscito nel 2021. Nella pellicola ha vestito gli improbabili panni della più arcigna delle streghe. Nello stesso anno ha preso parte anche al film The girl in the fountain, in cui ha interpretato una moderna Anita Ekberg, bellezza giunonica degli anni 60 portata alla fama da Federico Fellini nel capolavoro La Dolce Vita.

La Bellucci è comunemente considerata una delle donne più sexy degli anni Novanta/inizio Duemila e durante la sua lunga carriera ha preso parte a moltissimi film importanti sia italiani che stranieri. Tra questi ricordiamo Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Malèna di Giuseppe Tornatore, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, La passione di Cristo di Mel Gibson, I fratelli Grimm e l’incantevole strega e Spectre (film della serie di 007). Ha inoltre preso parte a film che hanno dato scandalo, tra cui il magnetico Irréversible (girato insieme all’ex marito Vincent Cassel), nel quale ha recitato un’intera scena di stupro che ha sconvolto anche molti critici cinematografici.

Nel 2003 è stata la prima donna italiana a a diventare madrina della 56ª edizione del Festival di Cannes. Ha in seguito ripetuto l’esperienza nel 2017, in occasione della 70ª edizione.

Ma com’era Monica Bellucci a inizio carriera?

Anche agli esordi della sua fantastica carriera, Monica era di una bellezza davvero sconvolgente. Dopo aver conseguito la maturità classica, la futura stella della moda mondiale ha iniziato a lavorare come modella per pagarsi gli studi presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Perugia. I successi ottenuti nel campo della moda, però, l’hanno spinta a trasferirsi a Milano nel 1988 per dedicarsi interamente alla carriera di modella.

Ancora molto giovane, Monica (che molti dicono si sia fatta aiutare da un chirurgo estetico per conservare intatta la sua bellezza) ha sposato alla fine del 1989 il fotografo argentino Claudio Carlos Basso. Il matrimonio ha però avuto vita breve. Dopo una serie di relazioni ha infine conosciuto il padre delle sue due figlie, Deva (anche lei dotata di una bellezza eterea) e Leonie: Vincent Cassel.

Il loro primo incontro è avvenuto sul set del film francese L’appartamento ed è subito scattata la scintilla. La coppia si è sposata nell’agosto 1999 a Montecarlo. Dopo 14 anni di matrimonio, però, i due hanno annunciato la separazione dovuta, secondo varie voci poi confermate dalla stessa Monica, a vari tradimenti da parte di Cassel. Il divorzio è stato comunque dichiarato “di comune accordo”. Sembra, infatti, che la coppia passasse molto tempo separata a causa del lavoro e questo ha inevitabilmente compromesso il matrimonio.

Monica è molto nota anche per la sua sottile intelligenza e saggezza, di cui ha dato più volte prova nel corso degli anni. Nonostante abbia ricevuto una educazione cattolica, si è sempre dichiarata agnostica e, oltre all’italiano, parla fluentemente il francese, l’inglese e lo spagnolo.