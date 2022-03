Monica Bellucci rifatta? Ecco com’era la bellissima diva

Monica Belli è una delle donne più belle del mondo del cinema, ma alcuni sospettano che la sua bellezza non sia del tutto frutto di madre natura ma che sia ricorsa all’aiuto del chirurgo, ma qual è la verità?

Monica Bellucci è senza dubbio una delle donne più affascinanti e belle del mondo del cinema. Tant’è che per molti risulta essere la rappresentante delle bellezza italiana all’estero ed ha saputo incantare il mondo interno attraverso il suo charme e il suo carisma, senza contare per il suo talento per quanto riguarda la recitazione. Tant’è che è una delle attrici più quotate degli ultimi anni.

Alcuni però hanno insinuato qualche sospetto, affermando che il merito della sua bellezza non è del tutto merito di madre natura ma che l’attrice, durante il corso di questi anni, si sia rivolta all’aiuto del chirurgo per migliorare alcuni aspetti del suo corpo, ma quale sarà mai la verità?

Monica Bellucci si è rifatta oppure no? Vediamo insieme che cosa ne pensa Striscia La Notizia che all’attrice ha proprio dedicato uno speciale numero di Fatti e Rifatti.

Monica Bellucci si è rifatta? Striscia La Notizia svela tutti i presunti ritocchini

Prima di proseguire con la tematica principale di questo articolo, è bene fare alcune importanti precisazioni a riguardo. La prima è che questo pezzo non vuole in alcun modo influenzare il giudizio degli utenti della rete in merito ai personaggi trattati, ma vuole soltanto soddisfare le loro curiosità. Inoltre non fa parte dei nostro obiettivi esprimere giudizi esprimere alle scelte che gli artisti in questione scelgono di fare. Ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo, senza andare incontro ad inutili e sterili giudizi morali. Specificato ciò, proseguiamo con la tematica principale dell’articolo.

Monica Bellucci, che durante il corso di questi anni non sembra essere mai cambiata, secondo quanto rivelato dalla rubrica di Striscia La Notizia, Fatti e Rifatti, sarebbe ricorsa durante il corso di questi anni all’aiuto del chirurgo per sottoporsi a due piccole modifiche.

Secondo quanto rivelato durante la messa in onda del servizio, trasmesso durante la sera del 3 marzo 2022, l’attrice avrebbe scelto di aumentare il volume delle sue labbra e di fare alcune punturine al viso per rivitalizzare il tutto. Ovviamente questo è quanto rivelato dal noto tg satirico, ma la bella attrice nostrana non ha mai confermato o smentito questi presunti interventi.

Una cosa però è certa: Monica Bellucci rifatta o meno resta ugualmente una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Tant’è che, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, resta uno dei simboli della bellezza italiana all’estero e non è difficile capirne il motivo visto il suo enorme charme.