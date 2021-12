Monica Bellucci, dagli esordi ad oggi: la trasformazione invisibile

By

Monica Bellucci è una delle attrici più amate e belle del panorama nostrano, ma ricordi com’era durante i suoi esordi? Ecco com’è cambiata durante il corso del tempo.

Monica Bellucci è senza dubbio una delle attrici più apprezzate del nostro paese e non solo. Basti pensare, infatti, che la Bellucci è nota in tutto il mondo e la sua bellezza, unita al suo talento, sono diventati sinonimo di italianità in tutto il mondo.

Di recente l’attrice, dopo numerose esperienze all’estero, è tornata sul grande schermo con una pellicola tutta italiana. Stiamo parlando del film La Befana viene di notte 2 – le origini, pellicola che nel primo volume vede nel ruolo di protagonista Paola Cortellesi che ora ha dato il cambio alla Bellucci.

Monica, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, è senza dubbio una delle attrici più belle che il panorama italiano può vantare, ma voi ricordate com’era agli esordi delle sua carriera, quando provava a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo? Ecco la trasformazione di Monica Bellucci durante il corso di questi anni.

Com’è cambiata Monica Bellucci nel corso degli anni

Monica Bellucci ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo quando era poco più di una ragazzina, ma grazie al suo talento e alla sua bellezza è riuscita a spazzare via la concorrenza e a farsi notare fin dai primi lavori non solo dal suo fedele pubblico, che da quel momento non l’ha mai più abbandonata, ma anche dagli addetti ai lavori, considerato che durante il corso della sua carriera vanta numerosi progetti svolti all’estero.

Tant’è che è stata riconosciuta come uno dei simboli italiani nel mondo. Insomma, decisamente un ottimo traguardo per l’attrice che probabilmente durante i primi anni della sua carriera non si aspettava di ottenere un successo simile.

Monica Bellucci da giovane rispetto a come appare nell’ultima pellicola che la vede indossare il ruolo di protagonista ( La Befana viene di notte 2 – Le Origini) sembrerebbe non essere cambiata di un solo giorno. La sua bellezza è rimasta intatta durante il corso di questi anni e sembrerebbe essere sempre la stessa. Fatta eccezione per uno sguardo più maturo che è riuscito a conferirle anche un certo fascino.

La sua bellezza è sempre uguale ed è stata tramandata anche a sua figlia. Basti pensare, infatti, che le due hanno recentemente posato per un servizio fotografico che ha fatto il giro di tutto il mondo in quanto le due appaiono come sorelle piuttosto che come madre e figlia.

Monica Bellucci non sembra essere cambiata di un solo giorno ed oggi, più di ieri, appare più bella che mai.