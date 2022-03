Piegaciglia: come utilizzarlo per ottenere il miglior risultato

Piegaciglia: non sei sicura di come utilizzarlo nella maniera giusta? Ecco come fare per ottenere un risultato da vera pro.

Economico e facilmente reperibile, i piegaciglia sono uno dei modi più semplici per mettere in evidenza i tuoi occhi e soprattutto le tue ciglia. Che tu sia già un’esperta o alle prime armi, ci possono essere alcune cose che stai ancora facendo nel modo sbagliato.

Perciò abbiamo pensato di aiutarti e spiegarti ogni step necessario per utilizzare nel migliore dei modi il tuo piegaciglia.

Piegaciglia, come utilizzarlo per un risultato da pro

Non c’è nulla da fare. Il piegaciglia è uno di quegli strumenti in grado di dare quel tocco in più al tuo look, ma la cosa importante è saperlo utilizzare bene. Scommettiamo che ancora oggi stai commettendo qualche errore, che però, grazie al nostro aiuto, riuscirai a risolvere.

Per te abbiamo stilato tutti gli step necessari affinché tu riesca ad arricciare le tue ciglia come una vera professionista.

Scegli il piegaciglia giusto per te: ecco come utilizzarlo

Prima di iniziare, assicurati di avere lo strumento giusto per il tuo look finale e per la tua routine. Le due tipologie più popolari di piegaciglia sono quelli riscaldati e quelli per ciglia tradizionali.

Come altri strumenti che emettono calore, il piegaciglia riscaldato offre un ricciolo più intenso che dura più a lungo. Tuttavia, se sei ancora alle prime armi e stai puntando semplicemente ad un look tradizionale, allora ti consigliamo di optare per il piegaciglia tradizionale.

Assicurati quindi di usarne uno che sia curvo per la forma naturale del tuo occhio e che includa un cuscinetto abbastanza grande da premere contro le tue ciglia. Inoltre, se desideri aggiungere un po’ di calore, puoi sempre usare un asciugacapelli per riscaldare il tuo piegaciglia prima di usarlo. Ovviamente, assicurati che lo strumento non sia troppo caldo prima di avvicinarlo al tuo occhio.

Inizia la routine con le ciglia pulite

E’ fondamentale che il make up indossato il giorno prima sia completamente rimosso. Puoi iniziare eliminando i residui di mascara: in questo modo le tue ciglia non rischieranno di aggrovigliarsi.

Inoltre, non lasciare il mascara su troppo a lungo, perché rischi di creare danni alle ciglia o provocare irritazioni agli occhi. Non solo, arricciare le ciglia sporche può anche accumulare il vecchio mascara sul tuo piegaciglia.

Trucca i tuoi occhi, ma fermati prima di applicare il mascara

Applica il make up degli occhi prima di arricciare le ciglia. Tuttavia, fermati prima di applicare il mascara. Arricciare le ciglia con il mascara già applicato può causare danni. Infatti, il mascara secco irrigidisce le tue ciglia, il che può portare a gravi rotture quando le arricci.

Arriccia con cura le tue ciglia, ma nel modo giusto

Come utilizzare un piegaciglia tradizionale? Facile! Inizia tenendo il piegaciglia come un paio di forbici e aprilo completamente. Tieni gli occhi aperti e porta lo strumento verso le tue ciglia superiori. A questo punto, posiziona le ciglia tra la parte superiore e la base fermandoti il più vicino possibile alla radice delle ciglia, senza ovviamente pizzicare la pelle.

Per il primo giro di arricciamento, tieni lo strumento in posizione verticale vicino alle radici delle ciglia. Controlla che tutte le tue ciglia siano all’interno del piegaciglia. Stringi delicatamente e premi leggermente per circa 10 secondi.

Ma non finisce qui. Gira leggermente l’angolo dello strumento in modo che si allinei con la curva della tua piega palpebrale. Pinza di nuovo per ottenere un risultato più arricciato.

Continua ad evitare una piega netta spostando il piegaciglia verso l’alto delle ciglia, lontano dalle radici. Infine, muovilo verso la punta delle ciglia e chiudi con la stessa pressione pulsante per completare l’arricciatura. Ripeti sul secondo occhio per avere ciglia meravigliosamente arricciate e pronte per uno strato di mascara.

Pulizia delle ciglia e del piegaciglia

Ti consigliamo di prenderti cura sia del tuo piegaciglia che delle tue ciglia. Puoi farlo, utilizzando regolarmente uno struccante o un sapone per sbarazzarti del trucco rimasto sullo strumento.

Assicurati anche di rimuovere completamente il trucco dagli occhi ogni sera. Inoltre, sarebbe ideale sostituire i cuscinetti del tuo piegaciglia ogni 3 mesi.