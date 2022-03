Vuoi essere glamour anche in palestra? Ecco gli outfit su misura per te

Se sei un’amante della palestra, ma non vuoi rinunciare allo stile anche mentre ti alleni, abbiamo gli outfit perfetti per te, costruiti in base alla forma del tuo corpo.

Sì, certo, facciamo sport per cercare di eliminare, oppure quantomeno ridurre, i nostri difetti fisici e questo è chiaro a tutti.

Ma per definire il nostro fisico ci vuole tempo. E, sebbene ci sforziamo di credere che in poche settimane potremmo avere i glutei di Belen Rodriguez, le braccia di Jennifer Aniston e gli addominali di Jessica Biel, sappiamo bene che in fondo non è così.

E così, mentre attendiamo i risultati, ci sottoponiamo a sedute su sedute in palestra, spesso estenuanti. Ma dobbiamo rinunciare a sentirci bene con noi stesse mentre facciamo attività fisica? Assolutamente no, anzi sarebbe una contraddizione in termini.

Se andassimo in palestra per migliorarci e poi non riuscissimo comunque a sentirci comunque belle, sarebbe tempo – e soldi anche – sprecato. Come possiamo ovviare a questo problema? Scegliendo gli outfit giusti da ginnastica in base alla forma del nostro fisico.

Gli outfit migliori per fare palestra in base alla forma del fisico

Sappiamo bene che esistono tantissime forme di fisico ed ovviamente ad ognuna di queste corrisponde un outfit perfetto per uscire, ma anche per andare in palestra.

Le più comuni sono queste:

Fisico a clessidra: è quello convenzionalmente ritenuto perfetto e cioè con spalle perfettamente proporzionali ai fianchi, vita molto stretta e spesso glutei sporgenti.

è quello convenzionalmente ritenuto perfetto e cioè con spalle perfettamente proporzionali ai fianchi, vita molto stretta e spesso glutei sporgenti. Fisico a pera: è il tipo di fisico tipico molto spesso delle ragazze bassine e consiste nell’avere le spalle molto strette ed i fianchi e le gambe grandi, quindi non molto proporzionate alla parte superiore del corpo.

è il tipo di fisico tipico molto spesso delle ragazze bassine e consiste nell’avere le spalle molto strette ed i fianchi e le gambe grandi, quindi non molto proporzionate alla parte superiore del corpo. Fisico a triangolo invertito: questo tipo di fisico in genere è proprio di chi ha le spalle larghe, il seno abbastanza prosperoso, la vita stretta, ma non molto definita e le gambe magre e slanciate.

questo tipo di fisico in genere è proprio di chi ha le spalle larghe, il seno abbastanza prosperoso, la vita stretta, ma non molto definita e le gambe magre e slanciate. Fisico a mela: se hai questa forma, significa che hai le spalle larghe, il seno abbondante, maniglie dell’amore in vista con pancia in genere non piatta, gambe lunghe e magre (quest’ultima caratteristica accomuna questa forma alla precedente).

Detto ciò, come dovremmo vestirci per andare in palestra in base alla forma del nostro fisico?

Partendo dalla forma a clessidra, chi ha questo fisico dovrebbe usare un top stretto, che possa quindi mettere in risalto la vita e dei leggins stretti, oppure svasati in fondo (quasi a zampa, per intenderci).

Ricordiamoci sempre che questa è quella che viene definita la “forma perfetta”, quindi dobbiamo metterla in risalto.

Se invece hai un fisico a pera dovresti puntare i riflettori sulla parte superiore del corpo e distogliere l’attenzione da quella inferiore. Come fare? Indossando un modello a zampa, oppure che scenda morbido ad esempio (e comunque non aderente).

Se indossi uno shorts, non sceglierlo troppo largo, perchè il tuo intento deve essere “togliere” nella parte inferiore, non aggiungere massa.

Scegli invece o un crop top, magari con stampe bene in vista che quindi attirano l’attenzione, o una maglia larga, che quindi ripristini le proporzioni. Cerca comunque di indossare t shirt sportive con collo a barca, che allarga e quindi comunque rende il tuo fisico molto più simmetrico.

Un trucchetto può essere comprare delle scarpe da ginnastica con la suola più alta (in commercio ce ne sono tantissime anche a basso costo), che slanciano la gamba.

Se il tuo fisico ha la forma a triangolo invertito, il tuo fine sarà quello di distogliere al contrario l’attenzione dalla parte alta del corpo. Come fare? Evitando ad esempio, top con le bretelle troppo sottili, che allargano ancora di più le spalle.

Allo stesso modo, dovresti scegliere colori molto scuri – nero, blu scuro, grigio scuro – per la parte superiore e pantaloni invece di un colore molto acceso per attirare l’attenzione sulle gambe. Sì quindi a leggins gialli, rossi, fucsia e così via. Vanno benissimo ovviamente anche fantasie sgargianti, così anche un paio di shorts farà al caso tuo.

Infine, se hai un fisico a mela quello che dovresti fare è cercare di non attirare l’attenzione sulla parte centrale del tuo corpo. Come? Ad esempio scegliendo un top non troppo stretto, che scenda morbido per non mettere in risalto l’addome.

Allo stesso modo potresti scegliere un leggins di un colore acceso, oppure con una fantasia particolare (come sopra insomma, dal momento che, come abbiamo già detto le gambe lunghe e snelle sono una caratteristica comune di questi due tipi di fisico).

Se invece vuoi creare degli outfit ad hoc per avere un punto vita da vespa e per valorizzarlo, abbiamo le soluzioni che fanno per te.