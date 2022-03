William si fa da parte: ecco cosa sta accadendo con Kate nei Caraibi

William e Kate stanno portando avanti un importante tour reale nei Caraibi per il Giubileo di Platino, ma lui si è fatto da parte preferendo abbandonare il centro della scena.

Si tratta di una scelta che potrebbe apparire strana per l’erede diretto al trono d’Inghilterra. Chi conosce le dinamiche di coppia tra William e Kate, però, sa che la spiegazione di questo gesto è molto profonda.

William e Kate sono considerati a tutti gli effetti il volto moderno della monarchia insieme alle figlie del Duca di York, Eugenie e Beatrice.

William e Kate però sono a tutti gli effetti dei working royals, cioè hanno il compito di rappresentare Sua Maestà in giro per il mondo e nelle occasioni ufficiali.

Dal momento che diventeranno il Re e la Regina consorte d’Inghilterra, William e Kate hanno il difficile compito di rappresentare con il loro matrimonio la solidità dell’istituzione monarchica.

Prima di loro hanno avuto questo fardello sulle spalle la Regina Elisabetta II e il Principe Consorte Filippo di Grecia.

Sembra però che, a differenza di sua nonna, William abbia deciso di fare un passo indietro.

La scelta di William: Kate al centro del tour dei Caraibi

Tra le passioni di Kate ci sono da sempre l’educazione dei bambini, le arti fotografiche e il giardinaggio. La prima però è la base su cui Kate sta costruendo la sua personale agenda da futura Regina, quindi ormai è una vera esperta.

Proprio per questo motivo, mentre si trovavano in una scuola che si occupa della formazione degli insegnanti, William ha deciso di “togliersi di mezzo”.

Nel corso di uno scambio di battute tra Kate e una delle maestre dello Shortwood College in Giamaica, William ha affermato: “Non è proprio il mio campo, mi faccio da parte!”.

Mentre tutte le persone riunite intorno a lui e Kate ridevano di quest’affermazione, il Principe si è stretto nelle spalle e ha sorriso, confermando il fatto di non aver alcun problema ad ammettere di essere meno esperto della moglie su alcune cose.

Come ci si può aspettare da una coppia solida e armoniosa come la loro, Kate è arrivata subito in “soccorso” del marito. Pare che abbia affermato: “Ma certo che ne capisci, mi ascolti sempre parlare di questi argomenti!”.

Il Principe tuttavia ha preferito rimanere “un passo indietro”, come direbbe Amadeus, e ha lasciato che Kate avesse il centro della scena durante la visita al College. La Duchessa ha infatti tenuto un discorso sull’importanza della figura degli insegnanti nell’educazione dei bambini nei primi anni di vita.

Si tratta sicuramente di una differenza sostanziale rispetto alle dinamiche di coppia che in passato abbiamo potuto osservare tra altri due protagonisti della cronaca rosa: Harry e Meghan.

Tra loro sembra infatti che Meghan pretenda il centro della scena in molte occasioni e che non si preoccupi di mettere Harry nel ruolo di personaggio secondario. Si tratta di una scena che abbiamo visto almeno una volta, non troppi mesi fa, in occasione del 40° compleanno di Meghan Markle e del video che è stato realizzato per l’occasione. Più di recente è avvenuto qualcosa di simile nel corso della premiazione della fondazione Archewell a cui Harry e Meghan hanno preso parte.

