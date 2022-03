I 3 errori da non fare quando copri le rughe del contorno labbra

By

Le rughe del contorno labbra, esattamente come quelle del contorno occhi ci invecchiano tanto: ecco come coprirle con il contouring giusto!

Il contouring non è esattamente una delle tecniche di make up più utilizzate dalle donne dai 50 anni in su. Tuttavia questo approccio relativamente moderno permette di minimizzare moltissimo le rughe di espressione.

Le rughe perilabiali sono quelle che partono dai lati del naso e che si allungano verso il mento circondando le labbra.

Si sviluppano a causa dei continui movimenti dei muscoli delle guance che tendono e rilassano la pelle moltissime volte al giorno nel corso di tutta la vita. Pare che il movimento che più di ogni altro accentui le rughe sia quello che genera il sorriso.

Almeno una consolazione: se abbiamo rughe profonde ai lati della bocca significa semplicemente che nella nostra vita abbiamo riso molto e abbiamo riso spesso!

Nonostante l’aspetto positivo della cosa, però, avere profonde rughe di espressione ai lati delle labbra può non essere gradevole: impariamo a coprirle nel modo corretto con il make up.

I 3 errori di contouring da non fare per coprire le rughe del contorno labbra

Il contouring consiste in un uso sapiente di fondotinta di colori differenti per accentuare luci e ombre del viso. Questa tecnica permette anche di “scolpire” leggermente i connotati del volto ma anche di minimizzare alcuni piccoli difetti.

L’idea più diffusa però è che il contouring serva a modellare solo il contorno del viso e quindi lo si utilizza molto poco su altre zone. Si tratta però di un’opportunità sprecata!

Il contouring ben realizzato permette di minimizzare le rughe di espressione, esattamente come accade per le rughe del contorno occhi, che possono essere alleggerite moltissimo.

Ecco gli errori da non commettere quando utilizziamo questa tecnica!

Scegliere dei fondotinta del colore sbagliato

Come già detto il contouring si basa sull’utilizzo di due colori differenti o, in alcuni casi, anche di più.

Per scegliere i due colori corretti è necessario optare per un colore di un tono più chiaro e un colore di un tono più scuro rispetto alla pelle del viso.

Se si dovessero scegliere colori troppo distanti da quello naturale l’effetto sarebbe molto posticcio e, per ironia della sorte, riuscirebbe solo a invecchiarci di più.

Anche il tono del fondotinta dev’essere in perfetto accordo con il sottotono della pelle. Bisogna tener presente però che con il passare degli anni il tono della pelle diventa più freddo. Il consiglio è quindi di scegliere sempre un fondotinta caldo, in maniera da dare al colorito un aspetto fresco e in salute.

Applicare il fondotinta scuro vicino alle rughe di espressione

Il modo migliore per evitare di rendere più evidenti le rughe del contorno labbra consiste nel applicare una striscia di fondotinta chiaro nelle rughe che vanno dai lati del naso agli angoli della bocca.

In questo modo si illumineranno proprio le pieghe in cui si sviluppa l’ombra che ci fa apparire più vecchie.

Non sfumare in maniera corretta

La sfumatura è la quintessenza del contouring. Non si può pensare di eseguire un contouring corretto se non si padroneggia perfettamente questa tecnica.

Soprattutto se si applica il fondotinta in punti molto precisi del viso, come nel caso delle rughe ai lati delle labbra, è importantissimo sfumarlo.

Per farlo ci sono diverse tecniche:

Con le dita:

tecnica ideale per chi è alle “prime armi” con il contouring e non si sente ancora a proprio agio con pennelli e spugnette. Si tratta però di una tecnica con uno svantaggio: il prodotto si divide tra la pelle dei polpastrelli e quella del viso, si finisce quindi per rimuoverne molto mentre lo si sfuma.

tecnica ideale per chi è alle “prime armi” con il contouring e non si sente ancora a proprio agio con pennelli e spugnette. Si tratta però di una tecnica con uno svantaggio: il prodotto si divide tra la pelle dei polpastrelli e quella del viso, si finisce quindi per rimuoverne molto mentre lo si sfuma. Con il pennello a lingua di gatto:

questo pennello piatto e dalla punta triangolare permette di sfumare il prodotto facendolo aderire abbastanza bene alla pelle. Lascia però delle striature sul viso che è poi necessario cancellare con un secondo passaggio.

questo pennello piatto e dalla punta triangolare permette di sfumare il prodotto facendolo aderire abbastanza bene alla pelle. Lascia però delle striature sul viso che è poi necessario cancellare con un secondo passaggio. Con la spugnetta beauty blender:

si tratta di spugnette di lattice progettate proprio per eseguire una sfumatura impeccabile dei prodotti cosmetici fluidi. Vanno utilizzate bagnate e strizzate in maniera che non assorbano prodotto, lasciandolo tutto sul viso. Permettono di ottenere risultati davvero super professionali ed estremamente naturali.

Qui infine troverai una piccola guida su quali errori non vanno assolutamente commessi con le spugnette da sfumatura.

E se hai a disposizione un solo tipo di fondotinta? In questo caso applicalo solo sulle zone “critiche” cioè quelle che intendi schiarire rispetto al resto del viso come appunto le rughe ai lati della bocca.

Sfumalo benissimo dalle zone in cui l’hai applicato verso le zone che vuoi lasciare più naturali. Infine sostituisci il correttore di un tono più scuro con tocchi lievissimi di blush. Il tuo viso apparirà immediatamente più giovane e fresco!