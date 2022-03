Beautiful anticipazioni: nuovo amore alla Forrester?

Anticipazioni nuove puntate americane di Beautiful. Un nuovo amore all’orizzonte per la famiglia Forrester. Ecco di chi si tratta!

Beautiful, la soap opera americana che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia torna a sorprenderci con anticipazioni, trame avvicenti e crossover memorabili!

Nell’anticipazione di oggi ci focalizzeremo sull’America. In madre patria le puntate e le vicende della famiglia Forrester, Spencer, Logan sono un anno avanti rispetto a quelle in TV in Italia.

Nel dettaglio oggi ci concentreremo su nuovo scottante amore all’interno della famiglia Forrester.

Beautiful anticipazioni dall’America: Paris si dichiara a…

Beautiful, conosciuta in madre patria con il nome di The Bold e the Beautiful è una delle serie TV più longeve della storia televisiva. In America, la programmazione è un anno avanti. Ed oggi scopriremo il nuovo amore per Paris Buckingham.

Come sempre, le nuove anticipazioni americane di Beautiful ci segnalano grossi colpi di scena all’orizzonte. Nel dettaglio, nei prossimi episodi in onda in America e che vedremo presto in Italia sembrerebbe proprio che la giovane Paris Buckingham si sia innamorata di Carter Walton e confesserà tutto alla madre indispettita.

Nelle prossime puntate in onda su Cbs, la madre di Paris e Zoe ossia Grace scoprirà il segreto della figlia e perderà il controllo quando la vedrà insieme a Carter Walton. La donna infatti si scaglierà con furiosa cattiveria contro l’avvocato, ricordandogli di averlo minacciato di stare alla larga da sua figlia.

A tale discussione, Paris si renderà conto che il fascinoso avvocato aveva chiuso ogni rapporto con lei per via della madre. E spinta dal nervosismo confesserà a Grace di essere innamorata dell’avvocato, tanto da chiederle di smetterla per sempre con le minacce nei suoi confronti.

Nelle prossime puntate americane che andranno in onda a marzo, succederanno altri colpi di scena. Prima fra tutti, la situazione che vede come protagonisti Deacon, Sheila e Thomas.

Se da un lato il povero Deacon Sharpe avrà uno scontro a fuoco con Sheila Carter per difendere Brooke Logan. Dall’altro lato il giovane Forrester, venuto a conoscenza del motivo che ha indotto la matrigna a tradire il padre, sarà perso tra i sensi di colpa. Rivelare a papà Ridge la verità sul tradimento di Brooke e l’inganno di Sheila oppure continuare a fingere sperando in un riavvicinamento fra i genitori?