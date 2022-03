Gli accessori trendy del 2022 sono quelli che provengono dal passato!

Gli accessori trendy del 2022 sono il MUST-HAVE di ogni fashionista, e provengono dalla moda del passato! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà tutti i dettagli della moda del momento in fatto di accessori!

Come ben sapete la moda è circolare: “fa dei giri immensi e poi ritorna”! Ed è proprio ciò che è successo per la moda 2022 in fatto di scarpe e accessori. I modelli di tendenza per la prossima stagione sono richiami del passato, rivisitati dai brand di lusso in una chiave più moderna e contemporanea. Volete conoscere tutte le novità in fatto di scarpe e accessori? Scopriamole insieme!

Durante i primi mesi di ogni nuovo anno il mondo dal fashion viene stravolto dalle varie settimane della moda che si spostano tra New York, Londra, Parigi e Milano, e in queste occasioni i brand di lusso hanno la possibilità di mostrare sulle passerelle quale sarà il loro concetto personale di moda per la stagione futura.

Durante però le fashion week che si sono protratte all’inizio del 2022 si è avvertito un senso di “ritorno al passato” più forte che mai. Già da qualche anno la moda ha rivolto il proprio sguardo al passato utilizzando alcuni richiami di tendenze di qualche decennio fa, ma adesso questo bisogno di riutilizzare capi e forme già utilizzate è più forte che mai.

Infatti questa necessità di rispecchiarsi nel passato la troviamo forte e decisa in fatto di scarpe ed accessori. Rispolveriamo i nostri armadi, o meglio quelli delle nostre mamme e nonne, e vediamo nel dettaglio quali saranno le tendenze del 2022!

Scarpe platform e borse a mano: gli accessori trendy del 2022 sono quelli in stile anni ’70!

Gli anni della disco dance sono stati fondamentali per la creazione di un mondo come lo conosciamo ai giorni d’oggi. Il cambiamento culturale, politico e sociale di quegli anni ha prodotto, ovviamente, anche una rivoluzione nel settore della moda, che sentiva la necessità di raccontare attraverso gli abiti e gli accessori ciò che stava accadendo del mondo. Questo senso di rivoluzione che si dimostra nella moda degli anni ’70 è così forte da portare i brand di lusso del momento a creare collezioni che puntino ancora sulle tendenze di quegli anni, appropriandosi di quei tratti rivoluzionari che fanno tendenza ancora ai giorni nostri.

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo nello specifico quali sono le tendenze del momento in fatto di scarpe e accessori:

borse a mano : per quanto riguarda il mondo delle borse il ritorno al passato è palese, sia nelle forme che nei colori. Borse a mano piccole dalle fantasie classiche. Christian Dior punta nuovamente sulle pochette dal tessuto colmo del logo del brand di lusso. Gucci rispolvera la Gucci Bamboo, piccola dal manico in legno, Versace invece punta sui colori, pochette tonda dal manico in catena nei colori moda, come il verde acqua, con tanto di logo del brand a forma di medusa.

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonisti le scarpe e gli accessori più trendy del 2022.

Alla prossima guida di stile, per rimanere sempre al passo con le tendenze del momento!