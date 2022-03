Troppo morbida e liquida? Non è una vera mousse al cioccolato, rimediamo così

I segreti per una perfetta mousse al cioccolato, da usare come copertura per le torte o mangiare da sola, sono pochi ma chiari

Mangiata a cucchiaiate, oppure come copertura perfetta per le nostre torte. La mousse al cioccolato è una di quelle ricette per cui dobbiamo ringraziare all’infinito i conquistatori europei che l’hanno fatta arrivare dalle Americhe.

Ma può succedere che, nonostante pensiamo di avere seguito alla lettera tutti i passaggi previsti dalla ricetta, la nostra mousse esca fuori troppo spessa o troppo liquida. E se la consistenza non è quella giusta, forse sarà buona da mangiare da sola, ma sicuramente non va bene come copertura delle torte. Trovato il problema, esistono anche le soluzioni: vediamole insieme.

MOUSSE TROPPO MORBIDA? CAMBIAMO CIOCCOLATO

Se la nostra mousse al cioccolato è troppo morbida, quasi liquida, i motivi possono essere un paio. Il primo è legato alla scelta dell’ingrediente principale, perché dobbiamo sempre usare un cioccolato con la giusta quantità di burro di cacao.

Se invece il nostro ha una percentuale inferiore a quello che è richiesto dalla mousse, l’effetto sarà quello di una consistenza inferiore a quello che serve. Perché una buona mousse al cioccolato ( anche in versione light) deve avere un sapore intenso e cremoso, ma essere anche sufficientemente compatta per non colare su tutta la torta.

In caso contrario, cioè con un cioccolato che contiene meno burro di cacao, la consistenza dopo la cristallizzazione sarà troppo morbida e quindi non potrà reggere il peso di una farcitura o di una copertura. Allo steso modo se ha troppo burro di cacao, avremo una mousse molto grassa, anche brutta da vedere.

L’altro errore grave che porta ad una mousse troppo fluida è se abbiamo usato poco cioccolato. Quindi se vogliamo preparare la migliore mousse al cioccolato per i nostri dolci, la parola d’ordine è equilibrio, sua nella scelta degli ingredienti che nella lavorazione.

Non solo cioccolato, il segreto della mousse è anche un altro

L’IMPORTANZA DELLA PANNA

Quando montiamo la panna, non arriviamo alla neve ferma ma fermiamoci poco prima. Così avrà la giusta consistenza mentre se la montiamo a neve troppo ferma, sarà più complicato incorporarla e la mousse invece di essere compatta diventerà granulosa.

La scelta della panna è importante come quella del cioccolato. Puntate su quella con un contenuto di grasso massimo pari al 35%. Se usiamo una panna con un contenuto di grasso troppo elevato, avremo una mousse troppo spessa e pesante, grassa e spessa.

Infine un errore che commettono molti è quello di andare ad occhio quando preparano gli ingredienti. Invece dobbiamo sempre pesare tutto, a cominciare dal cioccolato, seguendo le dosi della ricetta. La giusta consistenza della mousse nasce durante il raffreddamento, con la cristallizzazione del cioccolato. Quindi se se usiamo meno del dovuto avremo una mousse troppo morbida.