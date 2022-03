Barba D’Urso travolge i telespettatori con un completo omaggio a Coco Chanel

Con ascolti da capogiro, tra ospiti emblematici e pupe folkloristiche, la quarta edizione de “La Pupa e il Secchione Show” condotto da Barbara D’Urso si può dire sia partita con il botto! Che sia merito anche degli outfit attenti della nota conduttrice tv? Sia come sia, oggi vediamo come copiare il look che ha sfoggiato ieri sera, martedì 22 marzo.

Sono previste otto puntate totali ed il meglio deve ancora venire ma, tra un abito improbabile in stile regina degli inferi ed uno liberamente ispirato allo zucchero filato azzurro, lo stile di Barbara Carmelita D’Urso ha decisamente spiccato su tutte le giovani aspiranti Pupe 2022. Scopriamo come indossare il pied de poule per un vero revival degli anni Sessanta.

Il tessuto a navetta dall’originale trama a zampa di gallina mixato a parti con quadri bianchi e neri per il completo composto da giacca, pantalone e top smanicato dona molto alle donne dalla pelle chiara e dai tratti delicati. Lo stile di Barbara non è passato inosservato ed ecco perché lo vogliamo copiare.

L’outfit di Barbara d’Urso alla Pupa e il Secchione è da imitare ad ogni età

Per questa grafica in formato maxi c’è la proposta di Denny Rose su Amazon. La giacca corta doppiopetto è elegante e dal taglio retrò; a voi la scelta di portarla con dei semplici jeans blu scuro o con la gonna coordinata. Costa 79,90 euro.

Riguardo al pantalone si può optare per il modello stretto alla caviglia, con banda laterale a contrasto, di Manila Grace (185 euro su charmeroma) che va benissimo con tacchi alti neri ed una camicia bianca o per un push up soft di Calzedonia al modico prezzo di 29,95 euro, molto attillato e perfetto per il giorno. Si potrà tranquillamente portare anche con un paio di sneakers senza sfigurare ma, anzi, alleggerendo così una fantasia ritenuta troppe volte “vecchia”.

Non è che sia facilissimo nella quotidianità vestirsi da capo a piedi come ha fatto la signora d’Urso, bisogna avere un’occasione speciale o spezzare con altri capi più basic. Il top, ad esempio, potrà essere a mezze maniche per le più giovani come quello realizzato da Shein, scollato a V, con colletto a punta ed abbottonatura frontale. Se si desidera un capo solo allora va considerata la blusa a maniche lunghe di AllyLikes a 22,31 euro. Con un leggins in pelle nera e gli accessori dorati il look spiccherà tra mille.

Non è Carmen Di Pietro ma per certi versi la filosofia di stile è la stessa. Rendere omaggio al passato con tocchi di modernità rivisitata per uno show televisivo non è da tutte. Brava!

Silvia Zanchi