Con queste tagliatelle il nostro pranzo di Pasqua sarà un successo

Un condimento particolare per un piatto speciale: con questo ragù di agnello le tagliatelle avranno un sapore davvero indimenticabile

Sono tra i piatti tipici della domenica, le tagliatelle accompagnate da un buon ragù alla bolognese, da un ottimo pesto fatto in casa e perché no, nel periodo natalizio, dal salmone.

Le tagliatelle che proponiamo in questa ricetta saranno ideali per Pasqua infatti la nostra pasta all’uovo verrà accompagnata da un delicato e ottimo ragù di agnello.

Un sugo non usuale sulle nostre tavole ma che conquisterà sicuramente tutti.

Un piatto dalla difficoltà media che come tutto i sughi richiederà un po’ di pazienza, perché la fretta si sa è nemica dalla cucina.

Tagliatelle con ragù di agnello

Ingredienti:

400 g tagliatelle fresche

1,5 kg costolette di agnello

1 bicchiere vino bianco

1,5 l Passata di pomodoro

1 spicchio Aglio

1 cipolla

olio extravergine q.b.

Sale e olio qb

Preparazione:

Per preparare questo ottimo sugo che accompagnerà le nostre tagliatelle dobbiamo prendere la cipolla e l’aglio, tritarli e farli soffriggere in 4 cucchiai di olio, meglio se extravergine.

Quando il nostro aglio e cipolla saranno rosolati aggiungiamo il protagonista del sugo, le costolette di agnello. Giriamole da entrambi i lati almeno un paio di volte e saliamo.

Prendiamo il nostro bicchiere di vino, mettiamolo nelle costolette e solo quando sarà completamente evaporato aggiungiamo la passa di pomodoro con qualche cucchiaio di acqua calda. Facciamo restringere il nostro ragù di agnello, lasciando cuocere tutto coperto per almeno un’ora.

Passiamo alle tagliatelle: possiamo decidere di fare le tagliatelle in casa come in questa ricetta, oppure per mancanza di tempo possiamo optare per le tagliatelle confezionate. Sicuramente con le tagliatelle fatte a mano il risultato sarà ancora migliore.

Ricordiamoci di scolare la nostra pasta al dente, dopo di che condiamola con il nostro ragù ricordando di mettere in ogni piatto un pezzo di costoletta

In caso di fretta possiamo anche decidere di preparare il nostro ragù di agnello in anticipo il giorno precedente in modo da averlo già pronto per condire le tagliatelle. Se siamo stati un po’ abbondanti nella preparazione del sugo nessun problema perché possiamo congelarlo per diversi mesi.