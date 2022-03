Depilazione con il rasoio: ecco quali sono gli errori più frequenti

Depilazione con il rasoio: quante di noi l’hanno già provata? Ma molte commettono ancora questi gravi errori.

Non c’è ombra di dubbio che l’estate si sta avvicinando e questo significa avere il proprio corpo più esposto. A volte non abbiamo tempo di andare dall’estetista, perciò ricorriamo al nostro fidato rasoio.

Ma molte di noi ancora commettono degli errori piuttosto gravi quanto si tratta di depilarsi con il rasoio. Eh già, non è così semplice come può sembrare.

Depilazione con il rasoio, attenzione!

Sai bene che, quando usi il rasoio, hai più probabilità di lesionare la tua pelle e di sviluppare i tanto odiati peli incarniti. Ma puoi evitare tutto ciò se segui i nostri utili consigli.

Grazie al nostro aiuto, riuscirai ad individuare gli errori più gravi, che stai tuttora facendo, ed evitarli. In questo modo, potrai ottenere una depilazione spettacolare. Non ci credi? Segui i nostri consigli e lo scoprirai presto.

Radersi all’inizio della doccia

Se raderti è la prima cosa che fai appena entrata in doccia, ti consigliamo vivamente di ripensarci. Secondo l’American Academy of Dermatology (AAD), il momento migliore per radersi è subito dopo la doccia, perché la tua pelle è umida, priva di olio in eccesso e di cellule morte che non faranno altro che intasare la lama del rasoio. Non dimenticarti di bagnare sempre l’area interessata prima della rasatura.

Andare contropelo

Ci si rade nella direzione del pelo o contropelo? Che dilemma, vero? A dire la verità, è una questione ancora oggi molto dibattuta e in base a chi lo chiedi, potresti ottenere una risposta differente.

Secondo l’AAD, dovresti raderti nella direzione in cui crescono i tuoi peli, non contro. Infatti, la rasatura contropelo non fa altro che tirare i peli, allontanandoli dalla pelle e ciò può portare a un maggiore rischio di irritazione.

Non usare il gel o la crema da barba

Assolutamente sconsigliato. Anche se sta andando di fretta, si tratta di un passaggio obbligatorio. Infatti, sia il gel che la crema da barba sono dei prodotti specificamente progettati per la rimozione dei peli e per questo motivo aiutano ad evitare eventuali tagli alla pelle.

Passare sulla stessa area più volte quando ci si depila con il rasoio

Quando ti appresti a depilarti, non passare sulla stessa zona più di una volta, perché questo potrebbe portare all’irritazione. Invece, fai scorrere il rasoio una volta su ogni punto, muovendoti lentamente e delicatamente.

Utilizzare le lamette per troppo tempo

Ovviamente non puoi utilizzare la stessa lama per sempre. Usarne una vecchia può infatti, portare a irritazioni e ad una possibilità maggiore di tagliarti. Non solo, i vecchi rasoi lasciati sotto la doccia costituiscono un habitat perfetto per la proliferazione di batteri. Perciò ti consigliamo di sostituire il tuo rasoio o la tua lama dopo 5 o 6 rasature per ridurre al minimo l’irritazione.

Essere violenti e veloci con il rasoio

Se utilizzi troppa pressione o ti muovi troppo velocemente puoi causare tagli e scalfitture. Quindi, usa una mano leggera e muovi il rasoio lentamente, facendo movimenti morbidi e uniformi. Inoltre, ricordati di risciacquare la tua lama dopo ogni passata.

Saltare la crema idratante dopo la depilazione

Il processo di depilazione non si ferma all’utilizzo del rasoio. Ricordati di applicare una crema idratante: ciò aiuterà la tua pelle a prevenire eventuali irritazioni.