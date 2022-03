E’ stata una delle naufraghe più amate dell’Isola dei Famosi: ecco com’è oggi

Ve la ricordate? E’ stata una delle naufraghe più amate all’Isola dei Famosi. Ecco com’è cambiata negli anni e che cosa fa oggi

Stiamo parlando di Nancy Coppola. La cantante neomelodica è stata una delle naufraghe durante l’edizione de “L’isola dei famosi Vip” nell’edizione del 2017.

Nonostante il successo per Nancy arriva dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2017 la sua carriera era iniziata molto prima, in particolare nel campo della musica. Infatti, divenne famosa nel lontano 2004 quando appena maggiorenne pubblicò il suo primo disco.

Negli anni a seguire, grazie al successo riscontrato come naufraga, Nancy ha preso parte a diversi programmi televisivi fra cui “Il boss delle cerimonie” e “Coming Out” ma anche a produzioni televisive legate a Mediaset.

Ha continuato a coltivare la passione per la musica, infatti nel 2020 ha lanciato insieme con Stefania Lay il brano musicale L’uomo moderno. E allo stesso tempo a coltivato il suo grande sogno di diventare attrice professionista. Difatti, l’anno dopo alla sua partecipazione al reality show (2018), Nancy Coppola ha debuttato sul grande schermo con il film “Il mio uomo perfetto”.

Ma com’è diventata oggi? Ecco com’è cambiata negli anni

Nancy Coppola, la svolta fisica: ecco com’è cambiata negli anni

Nancy Coppola, già conosciuta nell’ambiente musicale neomelodico non solo ha deciso di affermarsi nel panorama musicale e cinematografico ma allo stesso tempo ha deciso di prendere in mano la propria vita, ispirando tantissime ragazze con il suo esempio di vita. Ecco perché!

Nancy Coppola è cambiata tantissimo da quel lontano 2017, quando era una delle protagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi. Oggi la donna, si mostra nelle sue foto di Instagram totalmente rivoluzionata e con un fisico decisamente più in forma.

In particolare, nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo social, Nancy si mostra con un fisico più tonico e sodo. In alcune interviste aveva infatti rivelato di aver perso 20 chili a seguito di un bendaggio gastrico.

Più nel dettaglio, la cantante neomelodica ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva commentato così il suo cambiamento fisico:

“Mi riprendo la mia vita affrontando un piccolo intervento per tornare ad accettare il mio corpo dopo due amate e desiderate gravidanze…” aveva scritto sui social andando poi nello specifico: “Questa mattina la vostra Mamma Cantante andrà a sottoporsi ad un BENDAGGIO GASTRICO per tornare a piacersi.”

Difatti, come già accennato nel paragrafo precedente, il merito del suo dimagrimento è dovuto al bendaggio gastrico, un’operazione a cui la Mamma Cantante ha deciso di sottoporsi nel 2019 per tornare a piacersi:

“La vita è imprevedibile. Ci sono cose che ti trovi a fare quando prima di quel momento avresti giurato di non farlo per tanti motivi. Le cose cambiano , si vivono diversamente con il passar del tempo. Si fanno delle scelte e non per gli altri ma per te stessa… oggi mi do’ una nuova occasione , una svolta….mi do’ un aiuto.”

Nancy, infatti, rappresenta una donna forte e di grande ispirazione per le altre donne, ragazze che come lei hanno vissuto tale esperienza.