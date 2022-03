Conosci la Cico diet? Ecco cosa dovresti sapere prima di provarla

Si chiama Cico diet ed è una delle diete più famose del momento. Scopri come funziona e quali sono i pro e i contro di questo modo di mangiare.

Tra le diete più famose degli ultimi tempi c’è la Cico diet. Una nuova tendenza che arriva dall’America e che sta avendo un grande successo per la promessa di aiutare a perdere peso senza troppa fatica. Si tratta infatti di un sistema alimentare che si basa esclusivamente sul conteggio del consumo di calorie e che, una volta stabilito, lascia assoluta libertà a tutto il resto.

Un metodo che ha pro e contro che chiunque dovrebbe conoscere bene prima di tentare. I rischi infatti sono tanti quanto le probabilità di successo. Sopratutto se si è alle prime armi con le diete e non si sa bene come muoversi tra le tante promesse di dimagrimento che ci sono in giro. Ecco quindi tutto quel che c’è da sapere sulla Cico diet!

Cico diet: pro e contro della dieta

Il nome Cico significa letteralmente Calorie In Calorie Out ed è stato scelto per indicare la scuola di pensiero di questa dieta. Il presupposto è infatti quello di assumere meno calorie di quante se ne consumano per poter dimagrire. Un assunto che è piuttosto reale ma che non tiene conto di alcuni particolari importanti.

Dare importanza solo al quantitativo calorico di ciò che si mangia si rischia infatti di scegliere sempre i cibi sbagliati e cioè quelli scarsi di nutrimento ma ricchi di calorie e di grassi. Un particolare che è proprio ciò che rende questa dieta affascinante.

Basta infatti sapere quante calorie si devono consumare per dimagrire, per ritrovarsi a poter scegliere di mangiare un gelato a pranzo ed una pizza a cena. Praticamente il sogno di tutti ma anche un grave errore che, alla lunga, può portare a diversi scompensi e ad un fallimento totale della dieta.

Sebbene il punto di partenza sia anche corretto (solo in parte visto che è ormai più che provati che le sole calorie non sono più così importanti per dimagrire), la Cico diet manca di tante spiegazioni importanti che sono alla base di un corretto dimagrimento.

Prima di tutto, è infatti necessario sapere che non basta un semplice calcolo online per capire di quante calorie si ha bisogno. Peso, altezza e attività fisica svolta non sono gli unici parametri e per comprendere il proprio metabolismo base è necessario fare un controllo della quantità di massa muscolare presente. Solo così si potrà conoscere il reale consumo energetico a quale fare riferimento.

Detto ciò è necessario avere una buona cultura in fatti di alimenti. Mangiare basandosi solo sulle calorie porta infatti al rischio di assumere troppi grassi, predisponendosi a diverse malattie e trovandosi a perdere solo qualche chilo iniziale per poi andare incontro ad uno stallo. Il vero modo per dimagrire è infatti quello di seguire un’alimentazione bilanciata nei macro nutrienti e che sia a base di alimenti sani.

Sebbene la promessa di poter dimagrire mangiando solo ciò di chi si ha voglia sia davvero allettante, è quindi molto difficile portarla avanti in modo concreto. Un particolare che chi si intende almeno un po’ di alimentazione conosce sicuramente. Ma che può portare in errore chi non si è mai posto simili problemi prima di iniziare la dieta.

La Cico diet è quindi un modo di impostare la dieta che può funzionare (ammesso che si abbia davvero voglia di contare tutte le calorie) solo se si hanno conoscenze solide sui vari alimenti e su come mangiare in modo bilanciato.

Al contrario, rischia di trasformarsi nell’ennesima dieta destinata a fallire ed in grado di portare a mangiare in modo del tutto errato. Prima di iniziarla, quindi, è bene farsi le giuste domande e capire se si è abbastanza ferrati sugli alimenti e su come abbinarli tra loro. Fatto ciò si potrà pensare di provarla o di metterla in atto giusto quei week end in cui si è fuori porta. Ovvero quando si ha voglia di mangiare senza ingrassare.

Per periodi più lunghi o per obiettivi come quello di perdere peso è molto meglio istruirsi prima sugli alimenti. O, cosa ancor migliore, contattare un nutrizionista. Un esperto che sia in grado di offrire una dieta studiata sulla persona e le informazioni basilari per seguirla autonomamente e senza troppi sacrifici. Il modo sicuramente migliore per perdere peso prendendosi al contempo cura di se.