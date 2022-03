Il bianco è trendy! Ecco i 5 capi che dovrai assolutamente avere!

By

Il bianco è trendy! Siamo ufficialmente entrati nella stagione della primavera, e quale miglior modo di festeggiare il nuovo periodo se non con l’outfit giusto? Anzi, 5 outfit! Ecco gli outfit più trendy da realizzare con 5 capi bianchi!

La primavera è arrivata, e ha portato con se le prime giornate di sole che donano allegria all’anima! E quale modo migliore di festeggiare l’arrivo della nuova stagione se non con la creazione di outfit trendy e perfetti per le nuove temperature? Infatti proprio di questo parlerà questa guida di stile targata CheDonna: oggi vedremo come realizzare gli outfit migliori perfetti per la primavera utilizzando 5 capi del colore più trendy del momento, il bianco! Siete pronte? Iniziamo!

È la sintesi additiva di tutti i colori dello spettro visibile, è un colore “senza tinta” con una elevata luminosità, ed è decisamente il colore più trendy di tutti!

Il bianco è la tendenza della primavera 2022, e per questo motivo non possiamo farci sfuggire nessuna informazione a riguardo!

Ma come indossarlo nel modo giusto, e come utilizzare questo colore in modo che valorizzi la nostra fisicità? Se vuoi rispondere a tutte queste domande sei sulla guida di stile giusta!

Scopriamo inseme come utilizzare il bianco in primavera attraverso 5 capi bianchi che non dovranno mancare nel nostro guardaroba! Siete pronte? Iniziamo!

Bianco è trendy: giacca, pantalone, sneakers, top e maglione. Ecco cosa non dovrai farti sfuggire!

Esistono alcuni capi che hanno la capacità di essere super versatili, tanto da poterli abbinare veramente su tutto! Oggi vedremo in questa guida di stile alcuni capi trendy di color bianco che sono naturalmente versatili!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali capi di color bianco non possono mancare nel nostro armadio per essere trendy in questa primavera:

sneakers : semplici ma fondamentali sono le sneakers bianche. Da indossare sotto a qualunque outfit, la scarpa da ginnastica di color bianco è il MUST-HAVE di ogni fashion lover che si rispetti!

: semplici ma fondamentali sono le sneakers bianche. Da indossare sotto a qualunque outfit, la scarpa da ginnastica di color bianco è il MUST-HAVE di ogni fashion lover che si rispetti! blazer : elegante ma anche casual, la giacca blazer è senza dubbio uno dei capi più amati e versatili da noi donne. Per la primavera 2022 la giacca blazer deve essere rigorosamente bianca! Adatta a qualunque outfit e perfetta a qualunque età! A proposito, ecco come creare dei look over 50 eleganti!

: elegante ma anche casual, la giacca blazer è senza dubbio uno dei capi più amati e versatili da noi donne. Per la primavera 2022 la giacca blazer deve essere rigorosamente bianca! Adatta a qualunque outfit e perfetta a qualunque età! A proposito, ecco come creare dei look over 50 eleganti! top : possedere almeno un top bianco nel nostro armadio può salvarci in molte occasioni. Si abbina bene con i jeans, con un pantalone elegante e anche con una gonna plissé lunghezza midi.

: possedere almeno un top bianco nel nostro armadio può salvarci in molte occasioni. Si abbina bene con i jeans, con un pantalone elegante e anche con una gonna plissé lunghezza midi. pantalone palazzo : non possiamo dire di essere al top se non abbiamo il pantalone palazzo bianco. Rigorosamente a vita alta, largo in gamba, da indossare con il top e la giacca blazer.

: non possiamo dire di essere al top se non abbiamo il pantalone palazzo bianco. Rigorosamente a vita alta, largo in gamba, da indossare con il top e la giacca blazer. maglione : anche in primavera è meglio tenere a portata di mano qualche maglione pesante, in caso ci si presentino giornate fredde improvvise. Ancora meglio se il nostro maglione sarà bianco!

: anche in primavera è meglio tenere a portata di mano qualche maglione pesante, in caso ci si presentino giornate fredde improvvise. Ancora meglio se il nostro maglione sarà bianco! outfit total white: l’insieme di questi capi porta all’outfit total white, una giusta soluzione adatta a tante situazioni. Dalla più casual alla più elegante!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista il color bianco e i 5 capi più trendy per la primavera 2022!

Alla prossima guida di stile, per scoprire tutte le novità più trendy del momento!