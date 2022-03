Lo smokey eyes marrone di Giulia: ecco perché amarlo anche in primavera

By

Lo smokey eyes marrone di Giulia De Lellis è il trucco occhi da imparare per la prossima primavera: bye bye grigio scuro!

Lo smokey eyes più classico è quello che prevede un abbondante uso di grigio scuro e di nero, quindi viene “relegato” necessariamente ai mesi invernali.

Con un’accurata scelta di color, invece, lo smokey eyes è un trucco occhi così versatile da poter essere indossato sempre, anche in primavera.

Tutti i toni del marrone sono l’ideale da utilizzare a questo scopo: non appesantiscono lo sguardo, possono essere modulati in base alla carnagione secondo le regole dell’armocromia e conferiscono allo sguardo fascino e profondità esattamente come il grigio e il nero.

Tutti i segreti per un perfetto smokey eyes marrone come quello di Giulia De Lellis

Le regole per realizzare un perfetto smokey eyes sono estremamente semplici. La prima è che si devono utilizzare solo prodotti in polvere dal finish opaco.

I motivi sono diversi: innanzitutto le polveri dei prodotti matte sono molti fini, quasi impalpabili, e si sfumano molto bene.

Dal momento che per creare uno smokey eyes è necessario molto prodotto, meglio puntare su una polvere leggera e non “appesantita” da pagliuzze metalliche come quelle contenute negli ombretti luminosi.

Gli ombretti luminosi tuttavia non sono completamente banditi: possono essere utilizzati per dare tridimensionalità all’occhio applicandone una piccola quantità al centro della palpebra. In questo modo svolgeranno la loro funzione senza appesantire eccessivamente il trucco rischiando l’effetto fallout.

La scelta di evitare o di limitare al massimo gli ombretti luminosi è l’ideale sia per mantenere fede alla vera natura dello smokey, sia per adattare questo look a tutte le età.

Gli ombretti luminosi, infatti, sono poco adatti all’applicazione su una palpebra rilassata e leggermente rugosa, poiché mette in evidenza ogni piccola piega e irregolarità della pelle. Con gli ombretti matte invece lo smokey eyes può essere realizzato a tutte le età adattandosi perfettamente a ogni tipo di occhio.

Per quanto riguarda il colore, invece, lo smokey eyes marrone dev’essere studiato nei minimi dettagli. Esistono infatti marroni freddi e marroni caldi che devono essere utilizzati con grande intelligenza per creare un look armonico con il sottotono della pelle.

Spesso si crede – erroneamente – che i marroni più chiari siano caldi e che i marroni più scuri siano freddi. Non è così! I marroni caldi sono quelli che contengono piccole quantità di giallo o di arancio. I marroni freddi sono quelli che contengono piccole quantità di blu o di viola.

L’ideale è utilizzare una palette di almeno 2 colori che appartengano entrambi alla stessa categoria, quindi due toni freddi o due toni caldi di marrone.

Uno degli errori peggiori consiste infatti nel mescolare due colori simili ma dalla “temperatura” differente: il trucco nel suo complesso darà l’idea che ci sia qualcosa di “sbagliato”.

Uno dei segreti più semplici da mettere in pratica quando si crea uno smokey eyes consiste nello scegliere una matita occhi morbida di un colore simile agli ombretti.

Dopo aver tracciato una semplice linea lungo la linea della ciglia sarà possibile sfumarla molto bene con un pennellino da sfumatura.

In questo caso il segreto è procedere in orizzontale e non con movimenti circolari, in maniera da mantenere la sfumatura il più vicina possibile alle ciglia.

Proprio per quanto riguarda le ciglia, la rima interna delle ciglia superiori va sempre truccata quando si crea uno smokey eyes. Questa tecnica si chiama thightlining ed è l’ideale per uno sguardo magnetico.

Truccando la rima interna, infatti, non si correrà il rischio di creare uno stacco cromatico troppo netto tra il colore molto scuro della sfumatura e delle ciglia e il colore naturale della pelle (che nella rima ciliare è sempre molto chiara).

Per uno smokey eyes moderno e inusuale come quello che è stato realizzato su Giulia si può anche scurire la piega della palpebra come se si stesse creando un half cut crease, avendo però cura di sfumarla molto bene per rendere l’effetto smokey omogeneo su tutto l’occhio.

Infine, per assicurare alla parte centrale della palpebra la maggiore luminosità possibile il trucco consiste nell’applicare un ombretto luminoso con le dita, pressandolo sulla pelle senza sfumare, in maniera che aderisca perfettamente ed esprima al massimo la sua luminosità.