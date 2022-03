Perché Harry è andato al Rodeo? No, non c’entra l’amore per gli USA!

Vedendo Harry a un rodeo, gualche giorno fa, molti americani sono stati felicissimi, ma lo scopo del Principe potrebbe non essere nobile!

Nelle ultime settimane pare che Harry abbia deciso di dedicarsi anima e corpo ad abbracciare la cultura americana. Il Principe è stato visto al Super Bowl senza Meghan e successivamente a un rodeo, sempre da solo.

Secondo gli appassionati della vicenda personale del Principe Harry e Meghan Markle, da quando Harry si è trasferito a Los Angeles Harry sta sperimentando la vera vita americana.

Il Principe cioè avrebbe finalmente messo in atto un processo di “trasformazione” che, se andrà a buon fine, dovrebbe portarlo a essere percepito come un “Principe Americano” e non come un “aristocratico inglese trapiantato in America”.

Se le cose stessero davvero così in realtà non ci sarebbe assolutamente nulla di male. Del resto qualunque emigrato prima o poi decide di avvicinarsi il più possibile alla cultura del Paese che lo ha “adottato”!

A quanto pare però non ci sarebbe molta innocenza nel desiderio di Harry. Le motivazioni della sua presenza agli eventi più rappresentativi della cultura americana sarebbero altre, e di natura economica.

Harry al Rodeo per “tenere a bada Netflix”?

Quando Harry e Meghan si cimentarono nel loro primo viaggio di lavoro a New York, pochi mesi fa, alcuni notarono un dettaglio “fuori posto”.

Dalla giacca di Harry spuntava infatti un lungo filo nero che si notava molto bene contro il bianco della camicia. Secondo alcuni il filo era molto simile al filo dei microfoni che vengono normalmente fissati sul corpo degli attori quando si trovano sul palcoscenico o dei giornalisti quando girano in presa diretta.

Quel microfono fece pensare che finalmente Harry e Meghan stessero producendo contenuti per Netflix, con la quale i Sussex avrebbero stretto un accordo di molti milioni.

Recentemente però Harry e Meghan erano stati accusati di non aver prodotto nulla, o almeno davvero molto poco. L’unico contenuto messo in circolazione dalla coppia su Spotify era lo speciale di Natale nonché puntata introduttiva di un podcast poi mai realizzato.

Secondo alcuni, quindi, Harry e Meghan sarebbero stati messi alle strette per realizzare qualcosa anche per Netflix, che avrebbe dovuto produrre una serie sulla vita americana dei Sussex.

Le “uscite in solitaria” di Harry, quindi, non sarebbero altro che dei pretesti per filmare il Principe a contatto con la cultura americana. Non può essere un caso, infatti, se Harry ha deciso di partecipare prima al Super Bowl, insieme a Eugenia, e poi a un rodeo.

Si tratta infatti di due manifestazioni importantissime nella cultura americana, seguite da milioni di persone e quindi estremamente popolari.

Se la comparsata di Harry al Super Bowl non aveva destato particolari sospetti, il suo farsi vedere al rodeo ne ha scatenati molti. Innanzitutto i veri esperti hanno fatto notare che Harry si è presentato con un cappello da Indiana Jones e non da cow boy, quasi a dimostrazione che stesse recitando la parte del “turista straniero”.

In secondo luogo, considerando che Meghan Markle si definisce da sempre un’animalista convinta, è stato piuttosto strano da parte di Harry decidere di assistere a uno spettacolo che sua moglie trova sicuramente crudele e disgustoso. Non lo avrebbe fatto se non avesse avuto delle serie motivazioni per rischiare il litigio con la Duchessa!

Infine, sembrava piuttosto strano che Harry non fosse felice di essere ripreso. Lo si può vedere nell’unica fotografia del Principe al Rodeo rimasta in circolazione dopo la cancellazione delle altre da tutti i social network, richiesta proprio dai suoi legali.

Perché Harry si è comportato così? Vuole davvero proteggere a ogni costo la propria privacy o piuttosto non ha il permesso di “rivelare” contenuti esclusivi che sta producendo per Netflix?

Le risposte a questi quesiti verranno solo con il tempo: non rimane che tenere d’occhio la famosa piattaforma di streaming e scoprire quando (e se!) Harry debutterà anche su di essa!

