Latte fresco avanzato? Usiamo in congelatore, ma occhio ai rischi

Per non sprecare il latte fresco che è in scadenza lo possiamo congelare. Un’operazione solo all’apparenza banale e senza rischi

Abbiamo comprato il latte fresco, quello in bottiglia che dura meno rispetto al confezionato, e ora ci siamo accorti che è scaduto. Buttarlo via è uno spreco, consumarlo dopo la scadenza un rischio. Ma c’è una terza, via: congelarlo.

Un’operazione facilissima, sulla carta a prova di errore. E invece ci sono almeno tre o quattro regole importanti di conoscere per non sbagliare, sia quando congeliamo il latte fresco che quando lo tiriamo fuori dal freezer.

Come congelare il latte per non sbagliare? Possiamo fare in due modi: o direttamente con la sua bottiglia, oppure versarlo in un contenitore più adatto. Questo perché come tutti i liquidi, passando allo stato solido ha la tendenza ad espandersi e quindi ha bisogno di più spazio e quindi potrebbe crepare la bottiglia.

Se abbiamo scelto il vetro, comunque, una buona regola è segnare con un evidenziatore o un pennarello indelebile quale era la data di scadenza originale. Per fare un esempio concreto, se la scadenza è il 10 aprile e lo congeliamo il 9, anche se lo tireremo fuori il 25 aprile dovremo consumarlo entro il 26 perché fa fede sempre il tempo di scadenza previsto dal produttore. Molti se lo dimenticano e pensano di aggirare l’ostacolo ma non è così.

Quindi, se non siamo sicure di consumare tutti il latte insieme, quando lo tiriamo fuori dal freezer, piuttosto per congelarlo dividiamolo in vaschette più piccole.

Latte fresco avanzato? Tempi di conservazione e scongelamento

La vera domanda però è un’altra: per quando tempo possiamo tenere il latte in freezer? In linea di massima non più di tre mesi anche se troverete indicazioni fino a 5-6 mesi. Ma è importante un gesto, quando lo apriamo: dobbiamo agitarlo un po’ prima di usarlo, in modo da permettere ai grassi di mischiarsi con il liquido.

E qui scatta la fase decisiva, quel,la che porta agli errori più gravi. Il latte congelato ha bisogni di scongelarsi gradualmente, senza passaggi repentini dal freddo al caldo. Quindi il posto migliore non è il piano della cucina ma il frigorifero. Se poi vediamo che ci mette troppo per tornare allo stato liquido, allora proviamo a mettere la bottiglia in una ciotola con acqua fredda.

Mai, ma davvero mai, usare il caldo per scongelare il latte. Quindi niente rubinetto con ,l’acqua calda e nemmeno forno a microonde. Ma è sbagliato anche mettere la bottiglia al sole quando la temperatura lo permette.