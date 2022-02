Harry ha ancora un’amica nella Royal Family (e non è assolutamente Kate)

Il Principe Harry non ha interrotto tutti i rapporti con la Royal Family: c’è qualcuno che per lui è pronta a sfidare tutti.

Da quando ha lasciato tutti i suoi doveri da Senior Royal, Harry non ha più avuto molti contatti con la sua famiglia. Se qualcuno c’è stato, in realtà, non è stato piacevole.

Come ormai è noto, infatti, da quando si è trasferito a Montecito, Harry ha visto i suoi parenti solo in un’occasione, e precisamente a Luglio 2021. L’occasione fu l’inaugurazione della statua di Lady Diana per commemorare i 60 anni dalla sua nascita.

A Luglio Harry ha visto soltanto sua nonna (era la prima volta che i due si incontravano dopo la morte del Principe Filippo) e suo fratello William. Tra i due non ci sono stati rapporti distesi, se non davanti alle macchine fotografiche dei reporter accorsi a immortalare il momento.

Quello che però in molti non sanno è che, durante il suo breve ritorno in Inghilterra, Harry ha pernottato al Frogmore Cottage, cioè la casa che lui e Meghan avevano fatto ristrutturare spendendo oltre 3 milioni di Euro e che poi avevano abbandonato per volare in America. Oggi il cottage ospita un altro membro della famiglia reale, l’unica donna con cui Harry vuole ancora avere a che fare (oltre alla Regina, naturalmente).

Il Principe Harry e la Principessa Eugenia sfidano la Royal Family (allo stadio)

Ad occupare oggi il Frogmore Cottage è la Principessa Eugenia di York, figlia minore del Principe Andrea e Sarah Ferguson. Oggi Eugenia è sposata con il suo fidanzato storico e nel 2021 ha avuto un bambino, il piccolo August.

In passato, quando erano due membri giovani e spensierati della Famiglia Reale, Harry e Eugenia hanno avuto modo di legare moltissimo e di far maturare la loro amicizia nel corso degli anni.

Questo profondo legame di amicizia ha fatto sì che Harry e Eugenia mantenessero i loro rapporti anche dopo la “fuga” di Harry e Meghan prima in Canada e poi negli Stati Uniti.

Si tratta di una sfida da parte di Eugenia, la quale sembra ignorare l’atteggiamento generale della Famiglia Reale nei confronti di Harry. Anche se la Regina ha sempre mantenuto la sua celebre neutralità nei confronti del nipote, il Principe Carlo e il Principe William sono furiosi con Harry.

Addirittura pare che Carlo non parli più direttamente con il figlio da quasi un anno, cioè da quando Harry e Meghan affermarono, praticamente in mondovisione, che la Famiglia Reale fece commenti razzisti su Archie.

William, dal canto suo, pare abbia urlato contro il fratello per il suo atteggiamento sconsiderato quando i due si sono riuniti a Luglio in occasione del compleanno di Diana.

È abbastanza ovvio, quindi, che i rapporti tra la Royal Family e Harry siano davvero gelidi. Ci si sarebbe aspettati, quindi, che Eugenia e Beatrice di York si allineassero alla linea decisa dai parenti più importanti.

Eugenia ha ben pensato, invece, che salire su un volo internazionale, passare l’Atlantico di nascosto e andare allo stadio fosse un modo perfetto per far sapere ai propri parenti reali che lei fa di testa sua.

Harry e Eugenia, opportunamente bardati di mascherina FFP2, sono stati avvistati sulle gradinate dello scorso Super Bowl. I principi guardavano la partita e si godevano l’esibizione degli artisti durante l’half time, cioè il tradizionale show tra i due tempi.

Rilassatissimi e sereni, i due erano da soli. Niente Jack (il marito di Eugenia), niente Meghan e soprattutto niente pargoli. I due cugini sembrano essersi ritagliati un momento perfetto per celebrare i vecchi tempi.

Molti hanno malignato che probabilmente Eugenia è stata inviata da Carlo per convincere Harry a presentarsi alle celebrazioni del Giubileo della Regina. Harry infatti è stato regolarmente invitato, ma ha montato una vera e propria questione di stato sulla sicurezza personale sua e della sua famiglia.

Se Harry e la Famiglia Reale non trovassero un accordo sulla questione Harry darebbe un immenso dolore alla Regina Elisabetta, eppure il Principe pare non preoccuparsene.

Un’altra possibilità, però, è che Eugenia abbia voluto cercare un po’ di conforto confidandosi con Harry. Esattamente come Harry al tempo degli scandali tra Carlo e Diana, Eugenia oggi sta attraversando un momento difficilissimo.

Il padre della Principessa, infatti, è stato accusato di violenza sessuale e molestie da parte di diverse donne ma, principalmente, da Virginia Giuffre.

La donna, che ai tempi dei fatti che denuncia aveva 17 anni, ha letteralmente tentato di trascinare Andrea in tribunale (la prima volta per un Reale) e, con tutto il polverone che si è sollevato, ha distrutto la già traballante immagine pubblica di Andrea.

Che Eugenia abbia avuto bisogno di allontanarsi dall’Inghilterra per trovare un po’ di pace dopo tutti gli scabrosi racconti che hanno cominciato a circolare su suo padre.

